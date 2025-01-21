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Эксперт рассказал, что ждет крипто-сообщество после инаугурации Трампа - РИА Новости, 21.01.2025
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18:09 21.01.2025 (обновлено: 19:37 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/kriptovalyuta-1994869077.html
Эксперт рассказал, что ждет крипто-сообщество после инаугурации Трампа
Эксперт рассказал, что ждет крипто-сообщество после инаугурации Трампа - РИА Новости, 21.01.2025
Эксперт рассказал, что ждет крипто-сообщество после инаугурации Трампа
После инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа сообщество криптовалютчиков ожидает кардинальных перемен для индустрии, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T18:09:00+03:00
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сша
техас
пенсильвания
дональд трамп
владислав антонов (аналитик)
в мире
экономика
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. После инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа сообщество криптовалютчиков ожидает кардинальных перемен для индустрии, рассказал РИА Новости финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. "После инаугурации крипто-сообщество ожидает кардинальных перемен. Новый президентский срок Трампа может стать переломным моментом для индустрии", - рассказал Антонов. В понедельник прошла инаугурация Трампа, он стал 47-м президентом Соединенных Штатов. Он не упомянул тему криптовалют во время своей инаугурационной речи, однако много говорил о криптовалютах до этого, публично заявляя об их поддержке, поэтому повторяться в инаугурационной речи ему было необязательно, отмечает Антонов. "Трамп уже сделал несколько значимых заявлений и шагов в этом направлении. Например, он назначил лояльных к криптобизнесу чиновников на ключевые посты и провел "крипто-бал" в честь своей инаугурации, что свидетельствует о его серьезном намерении поддерживать индустрию", - рассказал Антонов. Теперь индустрия ожидает от него новых шагов в этом направлении. Трамп готовится подписать серию указов, связанных с криптовалютами, что может существенно изменить регуляторный ландшафт в США. В частности, его администрация планирует отменить ограничительный SAB 121 (рекомендации требующие учета криптовалют на балансе банков - ред.) и свернуть программу "Operation Choke Point 2.0", которая существенно затрудняла взаимодействие между традиционными банками и криптовалютными компаниями, пояснил эксперт."Среди ключевых инициатив, которые могут быть реализованы, - создание стратегического резерва биткоина, смягчение регулирования и поддержка майнинга", - также отметил он. Некоторые штаты, такие как Техас, Пенсильвания, Огайо и Оклахома, уже работают над аналогичными проектами, а сенатор Синтия Ламмис предлагает расширить эту инициативу и выделить 108 миллиардов долларов на покупку 1 миллиона биткоинов в течение пяти лет, заключил Антонов.
https://ria.ru/20250119/kriptovaljuta-1994421585.html
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сша, техас, пенсильвания, дональд трамп, владислав антонов (аналитик), в мире, экономика
США, Техас, Пенсильвания, Дональд Трамп, Владислав Антонов (аналитик), В мире, Экономика
Эксперт рассказал, что ждет крипто-сообщество после инаугурации Трампа

Аналитик Антонов: после инаугурации Трампа крипто-сообщество ожидает перемен

© Fotolia/123dartistЭлектронная валюта биткоин (bitcoin)
Электронная валюта биткоин (bitcoin) - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. После инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа сообщество криптовалютчиков ожидает кардинальных перемен для индустрии, рассказал РИА Новости финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
«
"После инаугурации крипто-сообщество ожидает кардинальных перемен. Новый президентский срок Трампа может стать переломным моментом для индустрии", - рассказал Антонов.
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В понедельник прошла инаугурация Трампа, он стал 47-м президентом Соединенных Штатов. Он не упомянул тему криптовалют во время своей инаугурационной речи, однако много говорил о криптовалютах до этого, публично заявляя об их поддержке, поэтому повторяться в инаугурационной речи ему было необязательно, отмечает Антонов.
«
"Трамп уже сделал несколько значимых заявлений и шагов в этом направлении. Например, он назначил лояльных к криптобизнесу чиновников на ключевые посты и провел "крипто-бал" в честь своей инаугурации, что свидетельствует о его серьезном намерении поддерживать индустрию", - рассказал Антонов.
Теперь индустрия ожидает от него новых шагов в этом направлении. Трамп готовится подписать серию указов, связанных с криптовалютами, что может существенно изменить регуляторный ландшафт в США. В частности, его администрация планирует отменить ограничительный SAB 121 (рекомендации требующие учета криптовалют на балансе банков - ред.) и свернуть программу "Operation Choke Point 2.0", которая существенно затрудняла взаимодействие между традиционными банками и криптовалютными компаниями, пояснил эксперт.
"Среди ключевых инициатив, которые могут быть реализованы, - создание стратегического резерва биткоина, смягчение регулирования и поддержка майнинга", - также отметил он. Некоторые штаты, такие как Техас, Пенсильвания, Огайо и Оклахома, уже работают над аналогичными проектами, а сенатор Синтия Ламмис предлагает расширить эту инициативу и выделить 108 миллиардов долларов на покупку 1 миллиона биткоинов в течение пяти лет, заключил Антонов.
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СШАТехасПенсильванияДональд ТрампВладислав Антонов (аналитик)В миреЭкономика
 
 
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