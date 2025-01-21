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В Минздраве предложили пересмотреть подходы к стерилизации - РИА Новости, 22.01.2025
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11:21 21.01.2025 (обновлено: 02:30 22.01.2025)
https://ria.ru/20250121/kontratseptsiya-1994761610.html
В Минздраве предложили пересмотреть подходы к стерилизации
В Минздраве предложили пересмотреть подходы к стерилизации - РИА Новости, 22.01.2025
В Минздраве предложили пересмотреть подходы к стерилизации
Подходы к стерилизации как к методу контрацепции нуждаются в пересмотре, так как очень часто люди, решившиеся на эту процедуру, жалеют об этом, заявила директор РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-21T11:21:00+03:00
2025-01-22T02:30:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Подходы к стерилизации как к методу контрацепции нуждаются в пересмотре, так как очень часто люди, решившиеся на эту процедуру, жалеют об этом, заявила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко на конгрессе по репродуктивной медицине.&quot;Необходимо подумать о методах контрацепции, особенно о методах необратимой контрацепции, таких как стерилизация. Возможно, надо пересмотреть какие-то подходы и к ней, потому что очень часто семья, которая делает свой выбор в пользу стерилизации в 30 с небольшим лет — 35-36, до 40, — потом жалеет о сделанном выборе. Методов много, и мы должны предоставить все возможности&quot;, — сказала она.По словам Шешко, за четыре года количество россиянок репродуктивного возраста снизилось на полтора миллиона. Сейчас в стране 34,3 миллиона женщин репродуктивного возраста, а еще в 2020 году их было 35 миллионов, уточнила специалист. Согласно закону, медицинская стерилизация как метод лишения человека способности к воспроизводству потомства или контрацепции возможна только для людей старше 35 лет или имеющих не менее двух детей. А при наличии медицинских показаний и информированного добровольного согласия гражданина — вне зависимости от возраста и наличия детей.
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общество, россия
Общество, Россия
В Минздраве предложили пересмотреть подходы к стерилизации

Минздрав: подходы к стерилизации как к методу контрацепции нужно пересмотреть

© iStock.com / gorodenkoffНоворожденный в роддоме
Новорожденный в роддоме - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© iStock.com / gorodenkoff
Новорожденный в роддоме. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Подходы к стерилизации как к методу контрацепции нуждаются в пересмотре, так как очень часто люди, решившиеся на эту процедуру, жалеют об этом, заявила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко на конгрессе по репродуктивной медицине.
«

"Необходимо подумать о методах контрацепции, особенно о методах необратимой контрацепции, таких как стерилизация. Возможно, надо пересмотреть какие-то подходы и к ней, потому что очень часто семья, которая делает свой выбор в пользу стерилизации в 30 с небольшим лет — 35-36, до 40, — потом жалеет о сделанном выборе. Методов много, и мы должны предоставить все возможности", — сказала она.

По словам Шешко, за четыре года количество россиянок репродуктивного возраста снизилось на полтора миллиона. Сейчас в стране 34,3 миллиона женщин репродуктивного возраста, а еще в 2020 году их было 35 миллионов, уточнила специалист.
Согласно закону, медицинская стерилизация как метод лишения человека способности к воспроизводству потомства или контрацепции возможна только для людей старше 35 лет или имеющих не менее двух детей. А при наличии медицинских показаний и информированного добровольного согласия гражданина — вне зависимости от возраста и наличия детей.
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