https://ria.ru/20250121/konkurs-1994765187.html

"Россия сегодня" учредила номинацию в конкурсе патриотических открыток

"Россия сегодня" учредила номинацию в конкурсе патриотических открыток - РИА Новости, 21.01.2025

"Россия сегодня" учредила номинацию в конкурсе патриотических открыток

Специальную номинацию, посвященную героям-военкорам как времен Великой Отечественной войны, так и нашего времени учредила Международная медиагруппа "Россия... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T11:47:00+03:00

2025-01-21T11:47:00+03:00

2025-01-21T11:47:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Специальную номинацию, посвященную героям-военкорам как времен Великой Отечественной войны, так и нашего времени учредила Международная медиагруппа "Россия сегодня" (РИА Новости и радио Sputnik) в конкурсе патриотических открыток.Международный конкурс рисунков "Защитники Отечества. Zаветам Vерны" объявлен в пятницу Музеем Победы совместно с государственным фондом "Защитники Отечества". Творческий проект посвящен теме 2025 года в России – защитники Отечества. Генеральные информационные партнеры конкурса: РИА Новости, ТРК "Звезда". Информационные партнеры: радио Sputnik, газета "Аргументы недели". Партнеры конкурса: "Юнармия", "Движение первых", "Волонтеры Победы", "Гранд Сервис Экспресс"."На конкурс принимаются художественные работы, на которых изображены защитники нашей Родины – от древних времен до современности. Участникам предлагают нарисовать стрельцов Ивана Грозного, гвардейцев Петра I, героев Отечественной войны 1812 года, солдат и партизан Великой Отечественной войны, бойцов специальной военной операции. Работы могут отражать не только рядовых бойцов, но и военачальников", – рассказали в Музее Победы.К участию в конкурсе приглашаются начинающие и опытные художники в возрасте от 6 лет. Работы, посвященные героическим моментам славной истории русского воинства, могут быть выполнены в любой технике изобразительного искусства: масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, цифровая живопись (digital-art) и т.д.Прием рисунков продлится до 12 февраля. Самые яркие работы будут размещены в виртуальной галерее на официальном сайте Музея Победы. Интернет-пользователи смогут присоединиться к онлайн-голосованию в номинации "Приз зрительских симпатий" и поддержать понравившуюся работу. Также на сайте можно будет отправить любую открытку с поздравительным текстом ко Дню защитника Отечества по электронной почте друзьям, близким или коллегам.Итоги конкурса будут подведены в конце февраля на торжественной церемонии в Музее Победы в Москве. Жюри определит победителей в пяти возрастных категориях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 и старше 18 лет. Их работы войдут в лимитированную праздничную серию-коллекцию открыток к 23 Февраля. Каждому победителю вручат авторский экземпляр и памятные подарки, а все участники получат именные сертификаты.

https://ria.ru/20250113/premiya-1993456577.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, москва, миа "россия сегодня", музей победы