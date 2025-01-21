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В Китае раскрыли, как Зеленский подставил себя перед Трампом

В Китае раскрыли, как Зеленский подставил себя перед Трампом - РИА Новости, 21.01.2025

В Китае раскрыли, как Зеленский подставил себя перед Трампом

Соглашение Украины с Данией может привести к столкновению с президентом США Дональдом Трампом, пишет Baijiahao РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T19:07:00+03:00

2025-01-21T19:07:00+03:00

2025-01-21T19:07:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Соглашение Украины с Данией может привести к столкновению с президентом США Дональдом Трампом, пишет Baijiahao"Двустороннее соглашение о безопасности, подписанное Украиной и Данией в прошлом году, может вывести Трампа из себя. <...> Внезапное предложение Трампа взять Гренландию под военный контроль привело Зеленского в некоторое замешательство. Так Украина сама себя подставила", — говорится в тексте.Как напоминает автор, по этому документу Украина должна в течение 24 часов направить войска в случае нападения на Данию."Пытаясь обезопасить, она не предусмотрела, что теперь ей придется принять огонь в случае вторжения США в Данию", — резюмирует он.Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.Ранее председатель главной оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова Пеле Броберг заявил РИА Новости, что Дания годами угрожает Гренландии каждый раз, когда поднимается вопрос о независимости острова. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что судьбу Гренландии должны определять ее жители, право на самоопределение гарантировано уставом ООН.Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, украина, дания, китай, гренландия, дональд трамп, пеле броберг, мария захарова, оон