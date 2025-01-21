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Президент Колумбии отреагировал на жест Маска словами о природе фашизма - РИА Новости, 21.01.2025
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02:19 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/kolumbiya-1994720196.html
Президент Колумбии отреагировал на жест Маска словами о природе фашизма
Президент Колумбии отреагировал на жест Маска словами о природе фашизма - РИА Новости, 21.01.2025
Президент Колумбии отреагировал на жест Маска словами о природе фашизма
Колумбийский лидер Густаво Петро в своем блоге в Х отреагировал на жест миллиардера Илона Маска после инаугурации президента США Дональда Трампа рассуждением о... РИА Новости, 21.01.2025
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в мире
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МЕХИКО, 21 янв - РИА Новости. Колумбийский лидер Густаво Петро в своем блоге в Х отреагировал на жест миллиардера Илона Маска после инаугурации президента США Дональда Трампа рассуждением о фашизме и его природе. "Говорят, что мы хотим обобщить термин "фашизм", применяя его к любому человеку. Но это не так. Фашист — это тот, кто хочет уничтожить различия. Нацист убивает тех, кто отличается, уничтожает разнообразие, которое является основой жизни", - написал Петро, приложив к записи фото Маска со вскинутой рукой. Миллиардер и соруководитель нового департамента США по достижению госэффективности Илон Маск в своем выступлении на параде президента Дональда Трампа после инаугурации показал жест, который напоминает нацистское приветствие. Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, густаво петро, колумбия
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Густаво Петро, Колумбия
Президент Колумбии отреагировал на жест Маска словами о природе фашизма

Колумбийский лидер Петро отреагировал на жест Маска словами о природе фашизма

© AP Photo / Ivan ValenciaПрезидент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Ivan Valencia
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
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МЕХИКО, 21 янв - РИА Новости. Колумбийский лидер Густаво Петро в своем блоге в Х отреагировал на жест миллиардера Илона Маска после инаугурации президента США Дональда Трампа рассуждением о фашизме и его природе.
"Говорят, что мы хотим обобщить термин "фашизм", применяя его к любому человеку. Но это не так. Фашист — это тот, кто хочет уничтожить различия. Нацист убивает тех, кто отличается, уничтожает разнообразие, которое является основой жизни", - написал Петро, приложив к записи фото Маска со вскинутой рукой.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Маск не сдержал эмоций после одной фразы Трампа на инаугурации
Вчера, 22:51
Миллиардер и соруководитель нового департамента США по достижению госэффективности Илон Маск в своем выступлении на параде президента Дональда Трампа после инаугурации показал жест, который напоминает нацистское приветствие.
Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Маск обратился с неожиданным призывом к Европе
19 января, 08:23
 
В миреСШАИлон МаскДональд ТрампГуставо ПетроКолумбия
 
 
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