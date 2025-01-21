https://ria.ru/20250121/kolumbiya-1994720196.html

Президент Колумбии отреагировал на жест Маска словами о природе фашизма

Президент Колумбии отреагировал на жест Маска словами о природе фашизма - РИА Новости, 21.01.2025

Президент Колумбии отреагировал на жест Маска словами о природе фашизма

Колумбийский лидер Густаво Петро в своем блоге в Х отреагировал на жест миллиардера Илона Маска после инаугурации президента США Дональда Трампа рассуждением о... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T02:19:00+03:00

2025-01-21T02:19:00+03:00

2025-01-21T02:19:00+03:00

в мире

сша

илон маск

дональд трамп

густаво петро

колумбия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972462234_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_23a429319893250d9c7a3bedc090f44b.jpg

МЕХИКО, 21 янв - РИА Новости. Колумбийский лидер Густаво Петро в своем блоге в Х отреагировал на жест миллиардера Илона Маска после инаугурации президента США Дональда Трампа рассуждением о фашизме и его природе. "Говорят, что мы хотим обобщить термин "фашизм", применяя его к любому человеку. Но это не так. Фашист — это тот, кто хочет уничтожить различия. Нацист убивает тех, кто отличается, уничтожает разнообразие, которое является основой жизни", - написал Петро, приложив к записи фото Маска со вскинутой рукой. Миллиардер и соруководитель нового департамента США по достижению госэффективности Илон Маск в своем выступлении на параде президента Дональда Трампа после инаугурации показал жест, который напоминает нацистское приветствие. Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.

https://ria.ru/20250120/mask-1994711825.html

https://ria.ru/20250119/mask-1994436057.html

сша

колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, илон маск, дональд трамп, густаво петро, колумбия