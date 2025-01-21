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Президент Колумбии отреагировал на жест Маска словами о природе фашизма
Президент Колумбии отреагировал на жест Маска словами о природе фашизма - РИА Новости, 21.01.2025
Президент Колумбии отреагировал на жест Маска словами о природе фашизма
Колумбийский лидер Густаво Петро в своем блоге в Х отреагировал на жест миллиардера Илона Маска после инаугурации президента США Дональда Трампа рассуждением о... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T02:19:00+03:00
2025-01-21T02:19:00+03:00
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МЕХИКО, 21 янв - РИА Новости. Колумбийский лидер Густаво Петро в своем блоге в Х отреагировал на жест миллиардера Илона Маска после инаугурации президента США Дональда Трампа рассуждением о фашизме и его природе. "Говорят, что мы хотим обобщить термин "фашизм", применяя его к любому человеку. Но это не так. Фашист — это тот, кто хочет уничтожить различия. Нацист убивает тех, кто отличается, уничтожает разнообразие, которое является основой жизни", - написал Петро, приложив к записи фото Маска со вскинутой рукой. Миллиардер и соруководитель нового департамента США по достижению госэффективности Илон Маск в своем выступлении на параде президента Дональда Трампа после инаугурации показал жест, который напоминает нацистское приветствие. Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, илон маск, дональд трамп, густаво петро, колумбия
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Президент Колумбии отреагировал на жест Маска словами о природе фашизма
Колумбийский лидер Петро отреагировал на жест Маска словами о природе фашизма