https://ria.ru/20250121/kolumbija-1994728168.html

В Колумбии объявили чрезвычайное положение

В Колумбии объявили чрезвычайное положение - РИА Новости, 21.01.2025

В Колумбии объявили чрезвычайное положение

Президент Колумбии Густаво Петро объявил в стране чрезвычайное положение в связи со столкновениями между повстанческими Армией национального освобождения АНО... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T05:03:00+03:00

2025-01-21T05:03:00+03:00

2025-01-21T05:03:00+03:00

в мире

колумбия

венесуэла

густаво петро

революционные вооруженные силы колумбии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974567681_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07f1ee315168407cdbf565e14aaef387.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро объявил в стране чрезвычайное положение в связи со столкновениями между повстанческими Армией национального освобождения АНО (ELN) и Революционными вооруженными силами Колумбии РВСК (FARC). "В стране объявляется чрезвычайное положение и чрезвычайное положение в экономической сфере. Я рассчитываю на поддержку судебной власти", - написал Петро в соцсети X. Столкновения в Кататумбо на границе с Венесуэлой начались между боевиками АНО и РВСК. В регионе из-за боев и жертв среди местного населения остановлены учебные занятия, задействованы временные убежища, ведется работа по организации проживания и гуманитарной помощи для тысяч перемещенных лиц. Президент Колумбии Густаво Петро после этих событий назвал действия боевиков АНО в регионе военными преступлениями и заявил о приостановке мирного процесса с этой структурой, которая "не имеет никакой воли к миру". Правительство Петро пришло к власти в Колумбии летом 2022 года с обещанием достичь всеобъемлющего мира с многочисленными повстанческими формированиями страны. До настоящего момента полноценный мирный процесс был инициирован с повстанцами Армии национального освобождения и структурами выходцев из РВСК. Колумбия много десятилетий находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах РВСК, которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После "демобилизации" 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более 5 тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.

https://ria.ru/20250121/kolumbiya-1994720196.html

https://ria.ru/20241218/kolumbiya-1989824113.html

колумбия

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, колумбия, венесуэла, густаво петро, революционные вооруженные силы колумбии