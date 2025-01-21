В Колумбии объявили чрезвычайное положение
Президент Колумбии объявил в стране чрезвычайное положение из-за столкновений
© AP Photo / Seth WenigПрезидент Колумбии Густаво Петро
© AP Photo / Seth Wenig
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро объявил в стране чрезвычайное положение в связи со столкновениями между повстанческими Армией национального освобождения АНО (ELN) и Революционными вооруженными силами Колумбии РВСК (FARC).
"В стране объявляется чрезвычайное положение и чрезвычайное положение в экономической сфере. Я рассчитываю на поддержку судебной власти", - написал Петро в соцсети X.
Столкновения в Кататумбо на границе с Венесуэлой начались между боевиками АНО и РВСК. В регионе из-за боев и жертв среди местного населения остановлены учебные занятия, задействованы временные убежища, ведется работа по организации проживания и гуманитарной помощи для тысяч перемещенных лиц.
Президент Колумбии Густаво Петро после этих событий назвал действия боевиков АНО в регионе военными преступлениями и заявил о приостановке мирного процесса с этой структурой, которая "не имеет никакой воли к миру".
Правительство Петро пришло к власти в Колумбии летом 2022 года с обещанием достичь всеобъемлющего мира с многочисленными повстанческими формированиями страны. До настоящего момента полноценный мирный процесс был инициирован с повстанцами Армии национального освобождения и структурами выходцев из РВСК.
Колумбия много десятилетий находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах РВСК, которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После "демобилизации" 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более 5 тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.
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