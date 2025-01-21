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В Колумбии объявили чрезвычайное положение - РИА Новости, 21.01.2025
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05:03 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/kolumbija-1994728168.html
В Колумбии объявили чрезвычайное положение
В Колумбии объявили чрезвычайное положение - РИА Новости, 21.01.2025
В Колумбии объявили чрезвычайное положение
Президент Колумбии Густаво Петро объявил в стране чрезвычайное положение в связи со столкновениями между повстанческими Армией национального освобождения АНО... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T05:03:00+03:00
2025-01-21T05:03:00+03:00
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густаво петро
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро объявил в стране чрезвычайное положение в связи со столкновениями между повстанческими Армией национального освобождения АНО (ELN) и Революционными вооруженными силами Колумбии РВСК (FARC). "В стране объявляется чрезвычайное положение и чрезвычайное положение в экономической сфере. Я рассчитываю на поддержку судебной власти", - написал Петро в соцсети X. Столкновения в Кататумбо на границе с Венесуэлой начались между боевиками АНО и РВСК. В регионе из-за боев и жертв среди местного населения остановлены учебные занятия, задействованы временные убежища, ведется работа по организации проживания и гуманитарной помощи для тысяч перемещенных лиц. Президент Колумбии Густаво Петро после этих событий назвал действия боевиков АНО в регионе военными преступлениями и заявил о приостановке мирного процесса с этой структурой, которая "не имеет никакой воли к миру". Правительство Петро пришло к власти в Колумбии летом 2022 года с обещанием достичь всеобъемлющего мира с многочисленными повстанческими формированиями страны. До настоящего момента полноценный мирный процесс был инициирован с повстанцами Армии национального освобождения и структурами выходцев из РВСК. Колумбия много десятилетий находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах РВСК, которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После "демобилизации" 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более 5 тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.
https://ria.ru/20250121/kolumbiya-1994720196.html
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в мире, колумбия, венесуэла, густаво петро, революционные вооруженные силы колумбии
В мире, Колумбия, Венесуэла, Густаво Петро, Революционные вооруженные силы Колумбии
В Колумбии объявили чрезвычайное положение

Президент Колумбии объявил в стране чрезвычайное положение из-за столкновений

© AP Photo / Seth WenigПрезидент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро объявил в стране чрезвычайное положение в связи со столкновениями между повстанческими Армией национального освобождения АНО (ELN) и Революционными вооруженными силами Колумбии РВСК (FARC).
"В стране объявляется чрезвычайное положение и чрезвычайное положение в экономической сфере. Я рассчитываю на поддержку судебной власти", - написал Петро в соцсети X.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Президент Колумбии отреагировал на жест Маска словами о природе фашизма
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Столкновения в Кататумбо на границе с Венесуэлой начались между боевиками АНО и РВСК. В регионе из-за боев и жертв среди местного населения остановлены учебные занятия, задействованы временные убежища, ведется работа по организации проживания и гуманитарной помощи для тысяч перемещенных лиц.
Президент Колумбии Густаво Петро после этих событий назвал действия боевиков АНО в регионе военными преступлениями и заявил о приостановке мирного процесса с этой структурой, которая "не имеет никакой воли к миру".
Правительство Петро пришло к власти в Колумбии летом 2022 года с обещанием достичь всеобъемлющего мира с многочисленными повстанческими формированиями страны. До настоящего момента полноценный мирный процесс был инициирован с повстанцами Армии национального освобождения и структурами выходцев из РВСК.
Колумбия много десятилетий находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах РВСК, которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После "демобилизации" 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более 5 тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.
Здание Министерства иностранных дел Колумбии в Боготе - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Президент Колумбии призвал продать некоторые посольские резиденции
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В миреКолумбияВенесуэлаГуставо ПетроРеволюционные вооруженные силы Колумбии
 
 
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