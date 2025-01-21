https://ria.ru/20250121/klichko-1994843959.html
В доме Кличко накрыли бордель
В доме Кличко накрыли бордель - РИА Новости, 21.01.2025
В доме Кличко накрыли бордель
Сотрудники киевской полиции задержали членов преступной группировки, которые удерживали более 30 женщин в одном из развлекательных клубов и заставляли оказывать РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T17:05:00+03:00
2025-01-21T17:05:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Сотрудники киевской полиции задержали членов преступной группировки, которые удерживали более 30 женщин в одном из развлекательных клубов и заставляли оказывать сексуальные услуги, сообщает региональное отделение полиции, по данным украинских СМИ, заведение расположено в доме, где проживает мэр города Виталий Кличко. "Установлены организаторы и участники преступной группы, которая организовала торговлю людьми, начиная от организации и администрирования и заканчивая охраной так называемого клуба. Двое из них – иностранцы, которые в прошлом уже отбывали наказание за аналогичные преступления. Фигуранты под предлогом предложения работы в клубе танцовщицами приглашали женщин, а затем под угрозами принуждали их к оказанию сексуальных услуг клиентам. Под пристальным наблюдением и постоянным давлением злоумышленников в учреждении работали более 30 женщин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции. Украинское издание "Реальный Киев" утверждает, что указанный клуб находится в доме, где проживает мэр Киева Виталий Кличко. Количество задержанных не указывается, однако сообщается, что им вменяются статьи "Торговля людьми", "Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией". Им грозит лишение свободы до 15 лет.
https://ria.ru/20250118/poroshenko-1994380311.html
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в мире, украина, киев, виталий кличко
В мире, Украина, Киев, Виталий Кличко
В доме Кличко накрыли бордель
Украинская полиция разоблачила бордель в доме, где живет мэр Киева Кличко
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Сотрудники киевской полиции задержали членов преступной группировки, которые удерживали более 30 женщин в одном из развлекательных клубов и заставляли оказывать сексуальные услуги, сообщает региональное отделение полиции, по данным украинских СМИ, заведение расположено в доме, где проживает мэр города Виталий Кличко.
"Установлены организаторы и участники преступной группы, которая организовала торговлю людьми, начиная от организации и администрирования и заканчивая охраной так называемого клуба. Двое из них – иностранцы, которые в прошлом уже отбывали наказание за аналогичные преступления. Фигуранты под предлогом предложения работы в клубе танцовщицами приглашали женщин, а затем под угрозами принуждали их к оказанию сексуальных услуг клиентам. Под пристальным наблюдением и постоянным давлением злоумышленников в учреждении работали более 30 женщин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
Украинское издание "Реальный Киев" утверждает, что указанный клуб находится в доме, где проживает мэр Киева Виталий Кличко
.
Количество задержанных не указывается, однако сообщается, что им вменяются статьи "Торговля людьми", "Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией". Им грозит лишение свободы до 15 лет.