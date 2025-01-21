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В США назвали Китай самым главным вызовом нацбезопасности для страны - РИА Новости, 21.01.2025
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20:20 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/kitay-1994886036.html
В США назвали Китай самым главным вызовом нацбезопасности для страны
В США назвали Китай самым главным вызовом нацбезопасности для страны - РИА Новости, 21.01.2025
В США назвали Китай самым главным вызовом нацбезопасности для страны
Китай останется самым "главным вызовом" национальной безопасности США для всего нынешнего поколения американцев, заявила кандидат на должность постпреда при ООН РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T20:20:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Китай останется самым "главным вызовом" национальной безопасности США для всего нынешнего поколения американцев, заявила кандидат на должность постпреда при ООН Элиз Стефаник. "Они являются главными похитителями интеллектуальной собственности. Они являются самой значительной проблемой национальной безопасности. Я думаю, что в рамках поколения (американцев - ред.) это будет самым главным вызовом", - сообщила она на слушаниях в сенате, комментируя вызовы для США со стороны КНР.
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в мире, китай, сша, оон
В мире, Китай, США, ООН
В США назвали Китай самым главным вызовом нацбезопасности для страны

Стефаник назвала Китай самым главным вызовом для нынешнего поколения американцев

© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Китай останется самым "главным вызовом" национальной безопасности США для всего нынешнего поколения американцев, заявила кандидат на должность постпреда при ООН Элиз Стефаник.
«
"Они являются главными похитителями интеллектуальной собственности. Они являются самой значительной проблемой национальной безопасности. Я думаю, что в рамках поколения (американцев - ред.) это будет самым главным вызовом", - сообщила она на слушаниях в сенате, комментируя вызовы для США со стороны КНР.
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В миреКитайСШАООН
 
 
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