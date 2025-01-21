https://ria.ru/20250121/kitay-1994886036.html

В США назвали Китай самым главным вызовом нацбезопасности для страны

В США назвали Китай самым главным вызовом нацбезопасности для страны - РИА Новости, 21.01.2025

В США назвали Китай самым главным вызовом нацбезопасности для страны

Китай останется самым "главным вызовом" национальной безопасности США для всего нынешнего поколения американцев, заявила кандидат на должность постпреда при ООН РИА Новости, 21.01.2025

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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Китай останется самым "главным вызовом" национальной безопасности США для всего нынешнего поколения американцев, заявила кандидат на должность постпреда при ООН Элиз Стефаник. "Они являются главными похитителями интеллектуальной собственности. Они являются самой значительной проблемой национальной безопасности. Я думаю, что в рамках поколения (американцев - ред.) это будет самым главным вызовом", - сообщила она на слушаниях в сенате, комментируя вызовы для США со стороны КНР.

https://ria.ru/20241204/ssha-1987424911.html

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