Китай смягчил позицию по возможной сделке с США по TikTok, сообщили СМИ
SCMP: Пекин смягчил позицию по возможной сделке с США по TikTok
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 янв - РИА Новости. Китайские власти смягчают свою позицию в отношении возможной сделки, которая решит судьбу TikTok в США, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о 75-дневной отсрочке блокировки соцсети TikTok в стране. Трамп ранее заявил, что после своей инаугурации издаст указ о паузе в исполнении закона о запрете TikTok, чтобы прийти к соглашению с соцсетью, которое может включать продажу 50% компании новому владельцу.
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"Китайские власти, похоже, смягчают свою позицию по судьбе TikTok, что, возможно, прокладывает путь для ByteDance, располагающейся в Пекине, к началу переговоров с американскими инвесторами", - цитирует издание слова источников, знакомых с ситуацией.
Как пишет издание, одним из препятствий для потенциальной продажи является нежелание Китая разрешить ByteDance экспортировать свой мощный алгоритм, который считается "секретным ингредиентом" TikTok. Однако, по словам источников газеты, "сделка все еще может быть возможна без передачи права собственности на алгоритм".
Газета также отметила тот факт, что гендиректор TikTok Шоу Цзы Чу присутствовал на инаугурации Трампа в понедельник.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя 20 января планы Трампа, заявила, что Китай считает, что коммерческие сделки должны основываться на рыночных принципах и решаться компаниями самостоятельно.
По словам дипломата, Китай надеется, что американская сторона сможет обеспечить открытую, честную, справедливую и недискриминационную деловую среду для субъектов рынка из всех стран для работы в США. Мао Нин отмечала, что TikTok пользуется большой любовью американских пользователей, а также сыграл положительную роль в содействии занятости и стимулировании потребления в США.
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