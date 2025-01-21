https://ria.ru/20250121/kiev-1994796740.html

В США ждут от Киева расследования деятельности украинских НПО, пишут СМИ

В США ждут от Киева расследования деятельности украинских НПО, пишут СМИ - РИА Новости, 21.01.2025

В США ждут от Киева расследования деятельности украинских НПО, пишут СМИ

В новой администрации США ждут от Киева расследования деятельности украинских неправительственных организаций, которые могут быть причастны к растратам и... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T13:54:00+03:00

2025-01-21T13:54:00+03:00

2025-01-21T13:54:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В новой администрации США ждут от Киева расследования деятельности украинских неправительственных организаций, которые могут быть причастны к растратам и нецелевому использованию международной помощи, сообщает украинское издание "Закон и бизнес" со ссылкой на неназванные источники. "В окружении новой администрации США формируются четкие сигналы о необходимости расследования деятельности ряда неправительственных организаций Украины, которые могут быть причастны к вымыванию средств американских налогоплательщиков, растрат и нецелевого использования международной технической помощи", - говорится в материале на сайте "Закона и бизнеса". По информации издания, в частности руководству Украины передан сигнал о необходимости привлечь к уголовной ответственности руководителей украинских неправительственных организаций. Речь идет о тех из них, которые под видом борьбы с коррупцией осуществляли противоправное влияние на судебную и правоохранительную систему, продвигали свои кадры в государственных компаниях и незаконно влияли на государственные институты власти. "Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время в связи с незаконным использованием международной технической помощи и торговлей влиянием будет внимательно изучена деятельность ряда лиц, причастных к этим схемам, и осуществлены меры по их привлечению к ответственности", - отмечает издание.

https://ria.ru/20250121/ssha-1994707406.html

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