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В США ждут от Киева расследования деятельности украинских НПО, пишут СМИ - РИА Новости, 21.01.2025
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13:54 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/kiev-1994796740.html
В США ждут от Киева расследования деятельности украинских НПО, пишут СМИ
В США ждут от Киева расследования деятельности украинских НПО, пишут СМИ - РИА Новости, 21.01.2025
В США ждут от Киева расследования деятельности украинских НПО, пишут СМИ
В новой администрации США ждут от Киева расследования деятельности украинских неправительственных организаций, которые могут быть причастны к растратам и... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:54:00+03:00
2025-01-21T13:54:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В новой администрации США ждут от Киева расследования деятельности украинских неправительственных организаций, которые могут быть причастны к растратам и нецелевому использованию международной помощи, сообщает украинское издание "Закон и бизнес" со ссылкой на неназванные источники. "В окружении новой администрации США формируются четкие сигналы о необходимости расследования деятельности ряда неправительственных организаций Украины, которые могут быть причастны к вымыванию средств американских налогоплательщиков, растрат и нецелевого использования международной технической помощи", - говорится в материале на сайте "Закона и бизнеса". По информации издания, в частности руководству Украины передан сигнал о необходимости привлечь к уголовной ответственности руководителей украинских неправительственных организаций. Речь идет о тех из них, которые под видом борьбы с коррупцией осуществляли противоправное влияние на судебную и правоохранительную систему, продвигали свои кадры в государственных компаниях и незаконно влияли на государственные институты власти. "Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время в связи с незаконным использованием международной технической помощи и торговлей влиянием будет внимательно изучена деятельность ряда лиц, причастных к этим схемам, и осуществлены меры по их привлечению к ответственности", - отмечает издание.
https://ria.ru/20250121/ssha-1994707406.html
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в мире, сша, украина, киев
В мире, США, Украина, Киев
В США ждут от Киева расследования деятельности украинских НПО, пишут СМИ

В новой администрации США ждут от Киева расследования украинских НПО

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Fotolia / aviavlad
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В новой администрации США ждут от Киева расследования деятельности украинских неправительственных организаций, которые могут быть причастны к растратам и нецелевому использованию международной помощи, сообщает украинское издание "Закон и бизнес" со ссылкой на неназванные источники.
«
"В окружении новой администрации США формируются четкие сигналы о необходимости расследования деятельности ряда неправительственных организаций Украины, которые могут быть причастны к вымыванию средств американских налогоплательщиков, растрат и нецелевого использования международной технической помощи", - говорится в материале на сайте "Закона и бизнеса".
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По информации издания, в частности руководству Украины передан сигнал о необходимости привлечь к уголовной ответственности руководителей украинских неправительственных организаций. Речь идет о тех из них, которые под видом борьбы с коррупцией осуществляли противоправное влияние на судебную и правоохранительную систему, продвигали свои кадры в государственных компаниях и незаконно влияли на государственные институты власти.
"Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время в связи с незаконным использованием международной технической помощи и торговлей влиянием будет внимательно изучена деятельность ряда лиц, причастных к этим схемам, и осуществлены меры по их привлечению к ответственности", - отмечает издание.
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