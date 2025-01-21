В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и Одесской области объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Одесской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, тревога в Одесской области была объявлена в 00.09 по мск, а в Киеве - в 00.27 по мск.
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Ранее тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, она звучит там до сих пор.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.