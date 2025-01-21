https://ria.ru/20250121/kiev-1994716604.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.01.2025

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Одесской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T00:32:00+03:00

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2025-01-21T00:39:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Одесской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ресурса, тревога в Одесской области была объявлена в 00.09 по мск, а в Киеве - в 00.27 по мск.Ранее тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, она звучит там до сих пор.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250120/vzryv-1994530052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, в мире, вооруженные силы украины, одесская область, украина