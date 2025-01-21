https://ria.ru/20250121/khinshteyn-1994881643.html

Хинштейн рассказал, когда эвакуируют тела убитых ВСУ жителей курского села

Хинштейн рассказал, когда эвакуируют тела убитых ВСУ жителей курского села - РИА Новости, 21.01.2025

Хинштейн рассказал, когда эвакуируют тела убитых ВСУ жителей курского села

Найденные в подвалах освобождённого от оккупации ВСУ села Русское Поречное в Суджанском районе Курской области тела эвакуируют, когда позволит обстановка на... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T19:22:00+03:00

2025-01-21T19:22:00+03:00

2025-01-21T19:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджанский район

александр хинштейн

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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КУРСК, 21 янв - РИА Новости. Найденные в подвалах освобождённого от оккупации ВСУ села Русское Поречное в Суджанском районе Курской области тела эвакуируют, когда позволит обстановка на линии боевого соприкосновения, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. "К сожалению, несмотря на освобождение села, ситуация в Русском Поречном не позволяет сейчас эвакуировать тела погибших. Это будет сделано, как только позволит обстановка на линии боевого соприкосновения, чтобы погибшие были преданы земле и достойно похоронены", - написал он. Врио губернатора добавил, что кроме как геноцидом, данные преступления назвать никак невозможно. "Украинские нацисты связали стариков, издевались над ними, а после оставили умирать в подвалах. Никак иначе, кроме как геноцидом и преступлением против человечества, назвать это невозможно! От этих кадров, которые предоставили наши Вооруженные Силы, кровь стынет в жилах", - заявил он. Хинштейн добавил, что со своей стороны правительство Курской области окажет всю необходимую помощь семьям погибших, в том числе в процессе организации похорон. Ранее военнослужащие группировки "Север" сообщали РИА Новости о найденных замученных военными ВСУ телах мирных жителей, в частности стариков, в том числе связанных, которые обнаружили в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области. Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении участников вооруженных украинских формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). По данным следствия, в январе боевики ВФУ, находясь в населенном пункте Русское Поречное в Курской области, убили не менее семи мирных граждан, укрывавшихся в подвалах жилых домов. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250121/prestupleniya-1994719775.html

https://ria.ru/20250120/vsu-1994702442.html

https://ria.ru/20250119/kurskaya-1994473466.html

россия

курская область

суджанский район

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россия, курская область, суджанский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия