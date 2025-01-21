https://ria.ru/20250121/khinshteyn-1994881643.html
Хинштейн рассказал, когда эвакуируют тела убитых ВСУ жителей курского села
Хинштейн рассказал, когда эвакуируют тела убитых ВСУ жителей курского села - РИА Новости, 21.01.2025
Хинштейн рассказал, когда эвакуируют тела убитых ВСУ жителей курского села
Найденные в подвалах освобождённого от оккупации ВСУ села Русское Поречное в Суджанском районе Курской области тела эвакуируют, когда позволит обстановка на... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T19:22:00+03:00
2025-01-21T19:22:00+03:00
2025-01-21T19:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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КУРСК, 21 янв - РИА Новости. Найденные в подвалах освобождённого от оккупации ВСУ села Русское Поречное в Суджанском районе Курской области тела эвакуируют, когда позволит обстановка на линии боевого соприкосновения, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. "К сожалению, несмотря на освобождение села, ситуация в Русском Поречном не позволяет сейчас эвакуировать тела погибших. Это будет сделано, как только позволит обстановка на линии боевого соприкосновения, чтобы погибшие были преданы земле и достойно похоронены", - написал он. Врио губернатора добавил, что кроме как геноцидом, данные преступления назвать никак невозможно. "Украинские нацисты связали стариков, издевались над ними, а после оставили умирать в подвалах. Никак иначе, кроме как геноцидом и преступлением против человечества, назвать это невозможно! От этих кадров, которые предоставили наши Вооруженные Силы, кровь стынет в жилах", - заявил он. Хинштейн добавил, что со своей стороны правительство Курской области окажет всю необходимую помощь семьям погибших, в том числе в процессе организации похорон. Ранее военнослужащие группировки "Север" сообщали РИА Новости о найденных замученных военными ВСУ телах мирных жителей, в частности стариков, в том числе связанных, которые обнаружили в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области. Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении участников вооруженных украинских формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). По данным следствия, в январе боевики ВФУ, находясь в населенном пункте Русское Поречное в Курской области, убили не менее семи мирных граждан, укрывавшихся в подвалах жилых домов. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250121/prestupleniya-1994719775.html
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россия, курская область, суджанский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Хинштейн рассказал, когда эвакуируют тела убитых ВСУ жителей курского села
Хинштейн: тела убитых ВСУ в Русском Поречном вывезут после улучшения обстановки
КУРСК, 21 янв - РИА Новости.
Найденные в подвалах освобождённого от оккупации ВСУ села Русское Поречное в Суджанском районе Курской области тела эвакуируют, когда позволит обстановка на линии боевого соприкосновения, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале
.
"К сожалению, несмотря на освобождение села, ситуация в Русском Поречном не позволяет сейчас эвакуировать тела погибших. Это будет сделано, как только позволит обстановка на линии боевого соприкосновения, чтобы погибшие были преданы земле и достойно похоронены", - написал он.
Врио губернатора добавил, что кроме как геноцидом, данные преступления назвать никак невозможно.
"Украинские нацисты связали стариков, издевались над ними, а после оставили умирать в подвалах. Никак иначе, кроме как геноцидом и преступлением против человечества, назвать это невозможно! От этих кадров, которые предоставили наши Вооруженные Силы, кровь стынет в жилах", - заявил он.
Хинштейн
добавил, что со своей стороны правительство Курской области
окажет всю необходимую помощь семьям погибших, в том числе в процессе организации похорон.
Ранее военнослужащие группировки "Север" сообщали РИА Новости о найденных замученных военными ВСУ
телах мирных жителей, в частности стариков, в том числе связанных, которые обнаружили в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе
Курской области.
Главным военным следственным управлением СК России
возбуждено уголовное дело в отношении участников вооруженных украинских формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
По данным следствия, в январе боевики ВФУ, находясь в населенном пункте Русское Поречное в Курской области, убили не менее семи мирных граждан, укрывавшихся в подвалах жилых домов.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Ранее президент России Владимир Путин
на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.