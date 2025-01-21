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В Аптекарском огороде поселился пантеровый хамелеон
В Аптекарском огороде поселился пантеровый хамелеон - РИА Новости, 21.01.2025
В Аптекарском огороде поселился пантеровый хамелеон
Пантеровый хамелеон поселился в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщается в Telegram-канале площадки. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:42:00+03:00
2025-01-21T13:42:00+03:00
2025-01-21T16:29:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пантеровый хамелеон поселился в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщается в Telegram-канале площадки. "Пантеровый хамелеон поселился в Аптекарском огороде — спешите знакомиться в холле оранжерейного комплекса", — говорится в посте. Отмечается, что самцу несколько месяцев.
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В Аптекарском огороде поселился пантеровый хамелеон
В Ботаническом саду МГУ поселился пантеровый хамелеон