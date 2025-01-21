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В Аптекарском огороде поселился пантеровый хамелеон - РИА Новости, 21.01.2025
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13:42 21.01.2025 (обновлено: 16:29 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/khameleon-1994792942.html
В Аптекарском огороде поселился пантеровый хамелеон
В Аптекарском огороде поселился пантеровый хамелеон - РИА Новости, 21.01.2025
В Аптекарском огороде поселился пантеровый хамелеон
Пантеровый хамелеон поселился в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщается в Telegram-канале площадки. РИА Новости, 21.01.2025
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пантеровый хамелеон поселился в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщается в Telegram-канале площадки. "Пантеровый хамелеон поселился в Аптекарском огороде — спешите знакомиться в холле оранжерейного комплекса", — говорится в посте. Отмечается, что самцу несколько месяцев.
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Хорошие новости, Москва, Общество
В Аптекарском огороде поселился пантеровый хамелеон

В Ботаническом саду МГУ поселился пантеровый хамелеон

© Фото : Аптекарский огород МГУ/TelegramПантеровый хамелеон в Аптекарском огороде
Пантеровый хамелеон в Аптекарском огороде - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Фото : Аптекарский огород МГУ/Telegram
Пантеровый хамелеон в Аптекарском огороде
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пантеровый хамелеон поселился в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщается в Telegram-канале площадки.
"Пантеровый хамелеон поселился в Аптекарском огороде — спешите знакомиться в холле оранжерейного комплекса", — говорится в посте.
Отмечается, что самцу несколько месяцев.
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