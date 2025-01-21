https://ria.ru/20250121/khameleon-1994792942.html

В Аптекарском огороде поселился пантеровый хамелеон

В Аптекарском огороде поселился пантеровый хамелеон - РИА Новости, 21.01.2025

В Аптекарском огороде поселился пантеровый хамелеон

Пантеровый хамелеон поселился в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщается в Telegram-канале площадки. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T13:42:00+03:00

2025-01-21T13:42:00+03:00

2025-01-21T16:29:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пантеровый хамелеон поселился в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщается в Telegram-канале площадки. "Пантеровый хамелеон поселился в Аптекарском огороде — спешите знакомиться в холле оранжерейного комплекса", — говорится в посте. Отмечается, что самцу несколько месяцев.

https://ria.ru/20250121/enot-1994769220.html

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