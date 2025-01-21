Нетаньяху хочет начать военные действия, заявил глава ХАМАС
Глава ХАМАС Джаббарин: Нетаньяху хочет начать боевые действия на Западном берегу
© AP Photo / Matias DelacroixИзраильские военные
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава палестинского движения ХАМАС на Западном берегу Захир Джаббарин заявил, что премьер Израиля Нетаньяху хочет начать военные действия на Западном берегу реки Иордан, чтобы дольше оставаться у власти.
С таким утверждением он выступил на фоне контртеррористической операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе Дженина на Западном берегу, о начале которой сообщила во вторник пресс-служба израильской армии. Вскоре после этого Нетаньяху объявил о начале операции под названием "Железная стена" и назвал ее целью "укрепление безопасности" на Западном берегу.
«
"Нетаньяху... постоянно хочет продолжать военные действия (хотя бы на - ред.) одном из фронтов, чтобы... остаться у власти... Также и на Западном берегу Нетаньяху теперь хочет начать битву против нашего палестинского народа, чтобы продлить свое правление", - заявил Джаббарин в интервью телеканалу Al Jazeera.
«
"Сделка подразумевает освобождение 292 пожизненно заключенных из различных палестинских фракций, в том числе 127 из ФАТХ, 123 - из ХАМАС, 36 - из (палестинского движения - ред.) "Исламский джихад", семь - из (партии - ред.) "Народного фронта (освобождения Палестины" - ред.), три - из (партии - ред.) "Демократического фронта (освобождения Палестины" - ред.)", - заявил Джаббарин.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев (с начала эскалации конфликта 7 октября 2023 года) унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
СМИ узнали детали операции ЦАХАЛ в Дженине
Вчера, 17:45
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.