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Нетаньяху хочет начать военные действия, заявил глава ХАМАС - РИА Новости, 21.01.2025
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20:53 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/khamas-1994889621.html
Нетаньяху хочет начать военные действия, заявил глава ХАМАС
Нетаньяху хочет начать военные действия, заявил глава ХАМАС - РИА Новости, 21.01.2025
Нетаньяху хочет начать военные действия, заявил глава ХАМАС
Глава палестинского движения ХАМАС на Западном берегу Захир Джаббарин заявил, что премьер Израиля Нетаньяху хочет начать военные действия на Западном берегу... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T20:53:00+03:00
2025-01-21T20:53:00+03:00
в мире
израиль
катар
египет
хамас
фатх
исламский джихад
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава палестинского движения ХАМАС на Западном берегу Захир Джаббарин заявил, что премьер Израиля Нетаньяху хочет начать военные действия на Западном берегу реки Иордан, чтобы дольше оставаться у власти. С таким утверждением он выступил на фоне контртеррористической операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе Дженина на Западном берегу, о начале которой сообщила во вторник пресс-служба израильской армии. Вскоре после этого Нетаньяху объявил о начале операции под названием "Железная стена" и назвал ее целью "укрепление безопасности" на Западном берегу. "Нетаньяху... постоянно хочет продолжать военные действия (хотя бы на - ред.) одном из фронтов, чтобы... остаться у власти... Также и на Западном берегу Нетаньяху теперь хочет начать битву против нашего палестинского народа, чтобы продлить свое правление", - заявил Джаббарин в интервью телеканалу Al Jazeera. Также представитель ХАМАС рассказал, что большую часть пожизненно лишенных свободы палестинцев, которых Израиль должен освободить в рамках соглашения о прекращении огня, составляют члены движений ФАТХ и ХАМАС, однако среди них есть члены и других движений и партий. "Сделка подразумевает освобождение 292 пожизненно заключенных из различных палестинских фракций, в том числе 127 из ФАТХ, 123 - из ХАМАС, 36 - из (палестинского движения - ред.) "Исламский джихад", семь - из (партии - ред.) "Народного фронта (освобождения Палестины" - ред.), три - из (партии - ред.) "Демократического фронта (освобождения Палестины" - ред.)", - заявил Джаббарин. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев (с начала эскалации конфликта 7 октября 2023 года) унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250121/izrail-1994797092.html
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в мире, израиль, катар, египет, хамас, фатх, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Катар, Египет, ХАМАС, ФАТХ, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Нетаньяху хочет начать военные действия, заявил глава ХАМАС

Глава ХАМАС Джаббарин: Нетаньяху хочет начать боевые действия на Западном берегу

© AP Photo / Matias DelacroixИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава палестинского движения ХАМАС на Западном берегу Захир Джаббарин заявил, что премьер Израиля Нетаньяху хочет начать военные действия на Западном берегу реки Иордан, чтобы дольше оставаться у власти.
С таким утверждением он выступил на фоне контртеррористической операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе Дженина на Западном берегу, о начале которой сообщила во вторник пресс-служба израильской армии. Вскоре после этого Нетаньяху объявил о начале операции под названием "Железная стена" и назвал ее целью "укрепление безопасности" на Западном берегу.
Израильская военнная техника во время военной операции в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. 21 января 2025 - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию на Западном берегу Иордана
Вчера, 13:56
«
"Нетаньяху... постоянно хочет продолжать военные действия (хотя бы на - ред.) одном из фронтов, чтобы... остаться у власти... Также и на Западном берегу Нетаньяху теперь хочет начать битву против нашего палестинского народа, чтобы продлить свое правление", - заявил Джаббарин в интервью телеканалу Al Jazeera.
Также представитель ХАМАС рассказал, что большую часть пожизненно лишенных свободы палестинцев, которых Израиль должен освободить в рамках соглашения о прекращении огня, составляют члены движений ФАТХ и ХАМАС, однако среди них есть члены и других движений и партий.
«
"Сделка подразумевает освобождение 292 пожизненно заключенных из различных палестинских фракций, в том числе 127 из ФАТХ, 123 - из ХАМАС, 36 - из (палестинского движения - ред.) "Исламский джихад", семь - из (партии - ред.) "Народного фронта (освобождения Палестины" - ред.), три - из (партии - ред.) "Демократического фронта (освобождения Палестины" - ред.)", - заявил Джаббарин.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
ЦАХАЛ усилила оборону в рамках подготовки к освобождению заключенных ХАМАС
19 января, 17:07
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев (с начала эскалации конфликта 7 октября 2023 года) унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Медики эвакуируют раненого мужчину во время израильской военной операции в городе Дженин. 21 января 2025 - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
СМИ узнали детали операции ЦАХАЛ в Дженине
Вчера, 17:45
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Израильские поселенцы стоят на смотровой площадке с видом на город Иерихон на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
ХАМАС и "Исламский джихад" призвали Западный берег противостоять Израилю
Вчера, 16:01
 
В миреИзраильКатарЕгипетХАМАСФАТХИсламский джихадОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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