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Трампу нужны ресурсы Канады, заявил Трюдо - РИА Новости, 21.01.2025
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18:47 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/kanada-1994874353.html
Трампу нужны ресурсы Канады, заявил Трюдо
Трампу нужны ресурсы Канады, заявил Трюдо - РИА Новости, 21.01.2025
Трампу нужны ресурсы Канады, заявил Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во вторник заявил, что президенту США Дональду Трампу для того, чтобы осуществить свои планы "золотого века США",... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T18:47:00+03:00
2025-01-21T18:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во вторник заявил, что президенту США Дональду Трампу для того, чтобы осуществить свои планы "золотого века США", потребуются ресурсы Канады. "Трамп сказал, что он хочет возвестить "золотой век" для Соединенных Штатов, который потребует больше стали и алюминия, больше критически важных минералов, больше надежной и доступной энергии, больше всего, чтобы экономика США двигалась вперед на полной скорости. У Канады есть все эти ресурсы", - сообщил он журналистам на фоне обострения отношений между США и Канадой. Ранее Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США заявил, что будет ставить Америку прежде всего, пообещав, что страна скоро станет больше, сильнее и гораздо исключительнее, чем когда-либо прежде. "Золотой век Америки начинается прямо сейчас", - утверждает Трамп. Кроме того, Трамп называл Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения США тарифов на канадские товары после вступления Трампа в должность.
https://ria.ru/20250121/tramp-1994725197.html
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в мире, сша, канада, америка, дональд трамп, джастин трюдо
В мире, США, Канада, Америка, Дональд Трамп, Джастин Трюдо
Трампу нужны ресурсы Канады, заявил Трюдо

Премьер Канады Трюдо: Трампу для достижения "золотого века" нужны ресурсы Канады

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во вторник заявил, что президенту США Дональду Трампу для того, чтобы осуществить свои планы "золотого века США", потребуются ресурсы Канады.
«
"Трамп сказал, что он хочет возвестить "золотой век" для Соединенных Штатов, который потребует больше стали и алюминия, больше критически важных минералов, больше надежной и доступной энергии, больше всего, чтобы экономика США двигалась вперед на полной скорости. У Канады есть все эти ресурсы", - сообщил он журналистам на фоне обострения отношений между США и Канадой.
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Кроме того, Трамп называл Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения США тарифов на канадские товары после вступления Трампа в должность.
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В миреСШАКанадаАмерикаДональд ТрампДжастин Трюдо
 
 
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