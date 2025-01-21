https://ria.ru/20250121/kamchatka-1994781772.html

В Камчатском онкодиспансере проведут расследование после вспышки гепатита

В Камчатском онкодиспансере проведут расследование после вспышки гепатита - РИА Новости, 21.01.2025

В Камчатском онкодиспансере проведут расследование после вспышки гепатита

Внутреннее расследование в Камчатском краевом онкологическом диспансере, где произошло массовое заражение вирусами гепатита В и С, проведут по поручению... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T12:52:00+03:00

2025-01-21T12:52:00+03:00

2025-01-21T13:00:00+03:00

владимир солодов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

камчатка

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв – РИА Новости. Внутреннее расследование в Камчатском краевом онкологическом диспансере, где произошло массовое заражение вирусами гепатита В и С, проведут по поручению губернатора региона Владимира Солодова, сообщает пресс-служба регионального правительства. В регионе продолжается эпидемиологическое расследование по факту заражения людей гепатитом В и С. По предварительным данным, это происходило при введении контрастирующего вещества в кабинете КТ онкодиспансера. Уже подтверждены официально 36 случаев заражения в 2023 и 2024 годах. "По оценке Роспотребнадзора, наиболее вероятным очагом инфекции является сам диспансер. В учреждении проведена оценка оборудования, расходных материалов и медицинских процедур. Параллельно по моему поручению проводится внутреннее расследование для установления причин и виновных. Я поручил завершить его до конца января и представить конкретные кадровые предложения", - сказал Солодов. Сейчас расследования ведут также Роспотребнадзор и правоохранительные органы. В учреждениях здравоохранения открыты дополнительные окна для забора анализов на виды гепатита у населения. Губернатор поручил до конца завтрашнего дня обзвонить всех потенциально контактных лиц в очаге заражения для согласования даты и времени забора анализов. В качестве превентивных мер глава региона назвал установку в кабинетах КТ видеокамер. "Двадцать третьего января Роспотребнадзор проведет контрольную проверку для оценки ситуации по ликвидации очага инфицирования. Возобновление работы компьютерной томографии – первоочередная задача. Однако это возможно только после полного устранения факторов риска и обеспечения гарантии предотвращения новых случаев заболевания. Для этого будут приняты дополнительные меры, в том числе – установка камер видеонаблюдения, контроль за соблюдением всех процедур, включая дезинфекцию, использование одноразового оборудования и расходных материалов", — сказал Солодов.

https://ria.ru/20250121/kamchatka-1994723097.html

https://ria.ru/20241224/kamchatka-1990929902.html

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владимир солодов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, камчатка