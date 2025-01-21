https://ria.ru/20250121/kamchatka-1994723097.html

СК на Камчатке завершил расследование дела о гибели туристов в лавине

СК на Камчатке завершил расследование дела о гибели туристов в лавине - РИА Новости, 21.01.2025

СК на Камчатке завершил расследование дела о гибели туристов в лавине

Руководитель турклуба и инструктор по туризму на Камчатке предстанут перед судом за гибель туристов в лавине, сообщает пресс-служба СК России по Камчатскому... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T03:20:00+03:00

2025-01-21T03:20:00+03:00

2025-01-21T03:20:00+03:00

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв – РИА Новости. Руководитель турклуба и инструктор по туризму на Камчатке предстанут перед судом за гибель туристов в лавине, сообщает пресс-служба СК России по Камчатскому краю. "Завершено расследование в отношении индивидуального предпринимателя и мужчины, возглавлявшего туристическую группу, действующих группой лиц по предварительному сговору. Они обвиняются в оказании платных образовательных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух лиц в результате схода лавины (ч. 3 ст.238 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 81-летний индивидуальный предприниматель в рамках оказания платных образовательных услуг по профессиональной переподготовке инструкторов-проводников организовал лыжный учебно-тренировочный спортивный поход первой категории сложности. 18 марта 2024 года группа из 11 человек под руководством 32-летнего инструктора на склоне перевала Красноармейский попала в снежную лавину. Погибли 19-летний юноша и 44-летняя женщина. Уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.

https://ria.ru/20240911/kollektor-1971964306.html

https://ria.ru/20231212/proisshestvie-1915320034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, камчатка, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф)