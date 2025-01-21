СК на Камчатке завершил расследование дела о гибели туристов в лавине
На Камчатке руководителя турклуба будут судить за гибель туристов в лавине
Сотрудник следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв – РИА Новости. Руководитель турклуба и инструктор по туризму на Камчатке предстанут перед судом за гибель туристов в лавине, сообщает пресс-служба СК России по Камчатскому краю.
"Завершено расследование в отношении индивидуального предпринимателя и мужчины, возглавлявшего туристическую группу, действующих группой лиц по предварительному сговору. Они обвиняются в оказании платных образовательных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух лиц в результате схода лавины (ч. 3 ст.238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Стали известны новые детали дела о гибели туристов в коллекторе в Москве
11 сентября 2024, 03:23
По версии следствия, 81-летний индивидуальный предприниматель в рамках оказания платных образовательных услуг по профессиональной переподготовке инструкторов-проводников организовал лыжный учебно-тренировочный спортивный поход первой категории сложности. 18 марта 2024 года группа из 11 человек под руководством 32-летнего инструктора на склоне перевала Красноармейский попала в снежную лавину. Погибли 19-летний юноша и 44-летняя женщина.
Уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.
В Горном Алтае арестовали водителя грузовика после гибели туристов
12 декабря 2023, 14:48