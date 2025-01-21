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СК на Камчатке завершил расследование дела о гибели туристов в лавине - РИА Новости, 21.01.2025
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03:20 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/kamchatka-1994723097.html
СК на Камчатке завершил расследование дела о гибели туристов в лавине
СК на Камчатке завершил расследование дела о гибели туристов в лавине - РИА Новости, 21.01.2025
СК на Камчатке завершил расследование дела о гибели туристов в лавине
Руководитель турклуба и инструктор по туризму на Камчатке предстанут перед судом за гибель туристов в лавине, сообщает пресс-служба СК России по Камчатскому... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T03:20:00+03:00
2025-01-21T03:20:00+03:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв – РИА Новости. Руководитель турклуба и инструктор по туризму на Камчатке предстанут перед судом за гибель туристов в лавине, сообщает пресс-служба СК России по Камчатскому краю. "Завершено расследование в отношении индивидуального предпринимателя и мужчины, возглавлявшего туристическую группу, действующих группой лиц по предварительному сговору. Они обвиняются в оказании платных образовательных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух лиц в результате схода лавины (ч. 3 ст.238 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 81-летний индивидуальный предприниматель в рамках оказания платных образовательных услуг по профессиональной переподготовке инструкторов-проводников организовал лыжный учебно-тренировочный спортивный поход первой категории сложности. 18 марта 2024 года группа из 11 человек под руководством 32-летнего инструктора на склоне перевала Красноармейский попала в снежную лавину. Погибли 19-летний юноша и 44-летняя женщина. Уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.
https://ria.ru/20240911/kollektor-1971964306.html
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происшествия, россия, камчатка, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Камчатка, Камчатский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК на Камчатке завершил расследование дела о гибели туристов в лавине

На Камчатке руководителя турклуба будут судить за гибель туристов в лавине

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета РФ. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв – РИА Новости. Руководитель турклуба и инструктор по туризму на Камчатке предстанут перед судом за гибель туристов в лавине, сообщает пресс-служба СК России по Камчатскому краю.
"Завершено расследование в отношении индивидуального предпринимателя и мужчины, возглавлявшего туристическую группу, действующих группой лиц по предварительному сговору. Они обвиняются в оказании платных образовательных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух лиц в результате схода лавины (ч. 3 ст.238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, 81-летний индивидуальный предприниматель в рамках оказания платных образовательных услуг по профессиональной переподготовке инструкторов-проводников организовал лыжный учебно-тренировочный спортивный поход первой категории сложности. 18 марта 2024 года группа из 11 человек под руководством 32-летнего инструктора на склоне перевала Красноармейский попала в снежную лавину. Погибли 19-летний юноша и 44-летняя женщина.
Уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.
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