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"Ахмат" уничтожил огневые позиции ВСУ со Starlink в Харьковской области - РИА Новости, 21.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:30 21.01.2025 (обновлено: 23:43 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/kadyrov-1994893976.html
"Ахмат" уничтожил огневые позиции ВСУ со Starlink в Харьковской области
"Ахмат" уничтожил огневые позиции ВСУ со Starlink в Харьковской области - РИА Новости, 21.01.2025
"Ахмат" уничтожил огневые позиции ВСУ со Starlink в Харьковской области
Огневые позиции с системой спутниковой связи Starlink и живой силой ВСУ уничтожены в лесопосадках Харьковской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T22:30:00+03:00
2025-01-21T23:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы рф
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 21 янв - РИА Новости. Огневые позиции с системой спутниковой связи Starlink и живой силой ВСУ уничтожены в лесопосадках Харьковской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. По его словам, российские дроноводы обнаружили в лесопосадках Харьковской области живую силу ВСУ, их укрытия и оборудованные огневые позиции с системой спутниковой связи Starlink. "Данные передали артиллерии, которая точными ударами накрыла скопление врага", — написал Кадыров. Глава региона сообщил, что оперативно-боевая работа проводилась личным составом батальона "Запад-Ахмат" МО РФ и ОМВД РФ по Курчалоевскому району Чечни под руководством Рустама Агуева совместно с бойцами 116-й отдельной бригады особого назначения "Стальная" Росгвардии.
https://ria.ru/20241214/bespilotniki-1989175826.html
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украина, харьковская область, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы рф, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы РФ, Рамзан Кадыров
"Ахмат" уничтожил огневые позиции ВСУ со Starlink в Харьковской области

Кадыров: "Ахмат" поразил огневые позиции ВСУ со Starlink в Харьковской области

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ГРОЗНЫЙ, 21 янв - РИА Новости. Огневые позиции с системой спутниковой связи Starlink и живой силой ВСУ уничтожены в лесопосадках Харьковской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
По его словам, российские дроноводы обнаружили в лесопосадках Харьковской области живую силу ВСУ, их укрытия и оборудованные огневые позиции с системой спутниковой связи Starlink.
"Данные передали артиллерии, которая точными ударами накрыла скопление врага", — написал Кадыров.
Глава региона сообщил, что оперативно-боевая работа проводилась личным составом батальона "Запад-Ахмат" МО РФ и ОМВД РФ по Курчалоевскому району Чечни под руководством Рустама Агуева совместно с бойцами 116-й отдельной бригады особого назначения "Стальная" Росгвардии.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХарьковская областьВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы РФРамзан Кадыров
 
 
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