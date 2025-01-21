https://ria.ru/20250121/kadyrov-1994893976.html

"Ахмат" уничтожил огневые позиции ВСУ со Starlink в Харьковской области

"Ахмат" уничтожил огневые позиции ВСУ со Starlink в Харьковской области - РИА Новости, 21.01.2025

"Ахмат" уничтожил огневые позиции ВСУ со Starlink в Харьковской области

Огневые позиции с системой спутниковой связи Starlink и живой силой ВСУ уничтожены в лесопосадках Харьковской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T22:30:00+03:00

2025-01-21T22:30:00+03:00

2025-01-21T23:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

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харьковская область

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 21 янв - РИА Новости. Огневые позиции с системой спутниковой связи Starlink и живой силой ВСУ уничтожены в лесопосадках Харьковской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. По его словам, российские дроноводы обнаружили в лесопосадках Харьковской области живую силу ВСУ, их укрытия и оборудованные огневые позиции с системой спутниковой связи Starlink. "Данные передали артиллерии, которая точными ударами накрыла скопление врага", — написал Кадыров. Глава региона сообщил, что оперативно-боевая работа проводилась личным составом батальона "Запад-Ахмат" МО РФ и ОМВД РФ по Курчалоевскому району Чечни под руководством Рустама Агуева совместно с бойцами 116-й отдельной бригады особого назначения "Стальная" Росгвардии.

https://ria.ru/20241214/bespilotniki-1989175826.html

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украина, харьковская область, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы рф, рамзан кадыров