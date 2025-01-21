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"Ахмат" уничтожил огневые позиции ВСУ со Starlink в Харьковской области
"Ахмат" уничтожил огневые позиции ВСУ со Starlink в Харьковской области - РИА Новости, 21.01.2025
"Ахмат" уничтожил огневые позиции ВСУ со Starlink в Харьковской области
Огневые позиции с системой спутниковой связи Starlink и живой силой ВСУ уничтожены в лесопосадках Харьковской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T22:30:00+03:00
2025-01-21T22:30:00+03:00
2025-01-21T23:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
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рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 21 янв - РИА Новости. Огневые позиции с системой спутниковой связи Starlink и живой силой ВСУ уничтожены в лесопосадках Харьковской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. По его словам, российские дроноводы обнаружили в лесопосадках Харьковской области живую силу ВСУ, их укрытия и оборудованные огневые позиции с системой спутниковой связи Starlink. "Данные передали артиллерии, которая точными ударами накрыла скопление врага", — написал Кадыров. Глава региона сообщил, что оперативно-боевая работа проводилась личным составом батальона "Запад-Ахмат" МО РФ и ОМВД РФ по Курчалоевскому району Чечни под руководством Рустама Агуева совместно с бойцами 116-й отдельной бригады особого назначения "Стальная" Росгвардии.
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"Ахмат" уничтожил огневые позиции ВСУ со Starlink в Харьковской области
Кадыров: "Ахмат" поразил огневые позиции ВСУ со Starlink в Харьковской области