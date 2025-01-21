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В Японии на учениях ВС США произошел инцидент с конвертопланом - РИА Новости, 21.01.2025
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09:55 21.01.2025 (обновлено: 09:56 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/japonija-1994746382.html
В Японии на учениях ВС США произошел инцидент с конвертопланом
В Японии на учениях ВС США произошел инцидент с конвертопланом - РИА Новости, 21.01.2025
В Японии на учениях ВС США произошел инцидент с конвертопланом
Ящик с грузом весом почти в полтонны, который в ходе учений планировалось сбросить с конвертоплана ВС США Osprey на аэродром небольшого острова Иэ в южной... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T09:55:00+03:00
2025-01-21T09:56:00+03:00
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ТОКИО, 21 янв – РИА Новости. Ящик с грузом весом почти в полтонны, который в ходе учений планировалось сбросить с конвертоплана ВС США Osprey на аэродром небольшого острова Иэ в южной японской префектуре Окинава, сдуло порывом ветра в море; власти Японии уже назвали данный случай "прискорбным" и обратились к Вашингтону с просьбой предпринять меры для недопущения повторений. По данным агентства Киодо, в ходе проводимых учений американские военные должны были сбросить контейнер размером около 1,3 квадратных метра и весом от 400 до 450 килограммов на аэродроме небольшого острова Иэ. Но в момент маневра груз сдуло в сторону порывом ветра в море. После инцидента военнослужащие США провели осмотр акватории, однако не смогли обнаружить контейнер. Как заявил в ходе пресс-конференции министр обороны Японии Гэн Накатани, данная ситуация является "по истине прискорбной". По словам главы оборонного ведомства, Япония уже обратилась к американской стороне с просьбой обеспечить безопасность в ходе учений и предпринять меры для предотвращения повторения инцидентов. Губернатор префектуры Окинава Дэнни Тамаки призвал США к расследованию инцидента. "Этот инцидент – всего в шаге от серьезной трагедии. Это усиливает имеющиеся беспокойства у местного населения", - цитирует его слова агентство. Префектура Окинава несет самую большую нагрузку по размещению военных баз США: занимая всего 0,6% территории Японии, она принимает 74% всех американских баз из расчета площади.
https://ria.ru/20250108/japonija-1992794434.html
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в мире, сша, япония, окинава, гэн накатани
В мире, США, Япония, Окинава, Гэн Накатани
В Японии на учениях ВС США произошел инцидент с конвертопланом

В Окинаве ящик весом 450 кг сдуло порывом ветра с конвертоплана Osprey в море

© Public domain/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Katie EarleКонвертоплан Osprey
Конвертоплан Osprey - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Public domain/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Katie Earle
Конвертоплан Osprey. Архивное фото
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ТОКИО, 21 янв – РИА Новости. Ящик с грузом весом почти в полтонны, который в ходе учений планировалось сбросить с конвертоплана ВС США Osprey на аэродром небольшого острова Иэ в южной японской префектуре Окинава, сдуло порывом ветра в море; власти Японии уже назвали данный случай "прискорбным" и обратились к Вашингтону с просьбой предпринять меры для недопущения повторений.
По данным агентства Киодо, в ходе проводимых учений американские военные должны были сбросить контейнер размером около 1,3 квадратных метра и весом от 400 до 450 килограммов на аэродроме небольшого острова Иэ. Но в момент маневра груз сдуло в сторону порывом ветра в море. После инцидента военнослужащие США провели осмотр акватории, однако не смогли обнаружить контейнер.
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Как заявил в ходе пресс-конференции министр обороны Японии Гэн Накатани, данная ситуация является "по истине прискорбной". По словам главы оборонного ведомства, Япония уже обратилась к американской стороне с просьбой обеспечить безопасность в ходе учений и предпринять меры для предотвращения повторения инцидентов.
Губернатор префектуры Окинава Дэнни Тамаки призвал США к расследованию инцидента.
"Этот инцидент – всего в шаге от серьезной трагедии. Это усиливает имеющиеся беспокойства у местного населения", - цитирует его слова агентство.
Префектура Окинава несет самую большую нагрузку по размещению военных баз США: занимая всего 0,6% территории Японии, она принимает 74% всех американских баз из расчета площади.
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