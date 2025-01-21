https://ria.ru/20250121/japonija-1994746382.html

В Японии на учениях ВС США произошел инцидент с конвертопланом

В Японии на учениях ВС США произошел инцидент с конвертопланом - РИА Новости, 21.01.2025

В Японии на учениях ВС США произошел инцидент с конвертопланом

Ящик с грузом весом почти в полтонны, который в ходе учений планировалось сбросить с конвертоплана ВС США Osprey на аэродром небольшого острова Иэ в южной... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T09:55:00+03:00

2025-01-21T09:55:00+03:00

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ТОКИО, 21 янв – РИА Новости. Ящик с грузом весом почти в полтонны, который в ходе учений планировалось сбросить с конвертоплана ВС США Osprey на аэродром небольшого острова Иэ в южной японской префектуре Окинава, сдуло порывом ветра в море; власти Японии уже назвали данный случай "прискорбным" и обратились к Вашингтону с просьбой предпринять меры для недопущения повторений. По данным агентства Киодо, в ходе проводимых учений американские военные должны были сбросить контейнер размером около 1,3 квадратных метра и весом от 400 до 450 килограммов на аэродроме небольшого острова Иэ. Но в момент маневра груз сдуло в сторону порывом ветра в море. После инцидента военнослужащие США провели осмотр акватории, однако не смогли обнаружить контейнер. Как заявил в ходе пресс-конференции министр обороны Японии Гэн Накатани, данная ситуация является "по истине прискорбной". По словам главы оборонного ведомства, Япония уже обратилась к американской стороне с просьбой обеспечить безопасность в ходе учений и предпринять меры для предотвращения повторения инцидентов. Губернатор префектуры Окинава Дэнни Тамаки призвал США к расследованию инцидента. "Этот инцидент – всего в шаге от серьезной трагедии. Это усиливает имеющиеся беспокойства у местного населения", - цитирует его слова агентство. Префектура Окинава несет самую большую нагрузку по размещению военных баз США: занимая всего 0,6% территории Японии, она принимает 74% всех американских баз из расчета площади.

https://ria.ru/20250108/japonija-1992794434.html

https://ria.ru/20241220/tokio-1990307265.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, япония, окинава, гэн накатани