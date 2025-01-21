СМИ узнали детали операции ЦАХАЛ в Дженине
Times of Israel: операция ЦАХАЛ в районе Дженина может продлиться несколько дней
© AP Photo / Majdi MohammedМедики эвакуируют раненого мужчину во время израильской военной операции в городе Дженин. 21 января 2025
© AP Photo / Majdi Mohammed
Медики эвакуируют раненого мужчину во время израильской военной операции в городе Дженин. 21 января 2025
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Операция израильской армии в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан продлится, предположительно, как минимум несколько дней, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на источник в военных кругах.
Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале контртеррористической операции в районе Дженина. Вскоре после этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале операции под названием "Железная стена" и назвал ее целью "укрепление безопасности" на Западном берегу.
"Ожидается, что широкомасштабная израильская операция в городе Дженин на Западном берегу продлится по меньшей мере несколько дней", - говорится в сообщении на сайте газеты.
Как отмечается в материале газеты, в операции участвует "огромное" количество военнослужащих, включая спецназ, пограничников и сотрудников Службы общей безопасности (ШАБАК).
Согласно сообщению, операция израильской армии последовала на следующий день после теракта на Западном берегу, в результате которого погиб израильский резервист и были ранены еще четыре человека. При этом в воскресенье израильская армия сообщала, что усиливает оборону и продолжает "контртеррористическую деятельность" на Западном берегу, чтобы подготовиться к освобождению палестинских заключенных.