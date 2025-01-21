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СМИ узнали детали операции ЦАХАЛ в Дженине - РИА Новости, 21.01.2025
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17:45 21.01.2025 (обновлено: 18:00 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/izrail-1994858985.html
СМИ узнали детали операции ЦАХАЛ в Дженине
СМИ узнали детали операции ЦАХАЛ в Дженине - РИА Новости, 21.01.2025
СМИ узнали детали операции ЦАХАЛ в Дженине
Операция израильской армии в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан продлится, предположительно, как минимум несколько дней, сообщает газета Times of... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T17:45:00+03:00
2025-01-21T18:00:00+03:00
в мире
западный берег реки иордан
израиль
биньямин нетаньяху
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Операция израильской армии в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан продлится, предположительно, как минимум несколько дней, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на источник в военных кругах. Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале контртеррористической операции в районе Дженина. Вскоре после этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале операции под названием "Железная стена" и назвал ее целью "укрепление безопасности" на Западном берегу. "Ожидается, что широкомасштабная израильская операция в городе Дженин на Западном берегу продлится по меньшей мере несколько дней", - говорится в сообщении на сайте газеты. Как отмечается в материале газеты, в операции участвует "огромное" количество военнослужащих, включая спецназ, пограничников и сотрудников Службы общей безопасности (ШАБАК). Согласно сообщению, операция израильской армии последовала на следующий день после теракта на Западном берегу, в результате которого погиб израильский резервист и были ранены еще четыре человека. При этом в воскресенье израильская армия сообщала, что усиливает оборону и продолжает "контртеррористическую деятельность" на Западном берегу, чтобы подготовиться к освобождению палестинских заключенных.
https://ria.ru/20250121/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250121/tsakhal-1994848394.html
западный берег реки иордан
израиль
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в мире, западный берег реки иордан, израиль, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Западный берег реки Иордан, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
СМИ узнали детали операции ЦАХАЛ в Дженине

Times of Israel: операция ЦАХАЛ в районе Дженина может продлиться несколько дней

© AP Photo / Majdi MohammedМедики эвакуируют раненого мужчину во время израильской военной операции в городе Дженин. 21 января 2025
Медики эвакуируют раненого мужчину во время израильской военной операции в городе Дженин. 21 января 2025 - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Majdi Mohammed
Медики эвакуируют раненого мужчину во время израильской военной операции в городе Дженин. 21 января 2025
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Операция израильской армии в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан продлится, предположительно, как минимум несколько дней, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на источник в военных кругах.
Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале контртеррористической операции в районе Дженина. Вскоре после этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале операции под названием "Железная стена" и назвал ее целью "укрепление безопасности" на Западном берегу.
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"Ожидается, что широкомасштабная израильская операция в городе Дженин на Западном берегу продлится по меньшей мере несколько дней", - говорится в сообщении на сайте газеты.
Как отмечается в материале газеты, в операции участвует "огромное" количество военнослужащих, включая спецназ, пограничников и сотрудников Службы общей безопасности (ШАБАК).
Согласно сообщению, операция израильской армии последовала на следующий день после теракта на Западном берегу, в результате которого погиб израильский резервист и были ранены еще четыре человека. При этом в воскресенье израильская армия сообщала, что усиливает оборону и продолжает "контртеррористическую деятельность" на Западном берегу, чтобы подготовиться к освобождению палестинских заключенных.
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В миреЗападный берег реки ИорданИзраильБиньямин НетаньяхуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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