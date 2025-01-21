https://ria.ru/20250121/izrail-1994858985.html

СМИ узнали детали операции ЦАХАЛ в Дженине

СМИ узнали детали операции ЦАХАЛ в Дженине - РИА Новости, 21.01.2025

СМИ узнали детали операции ЦАХАЛ в Дженине

Операция израильской армии в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан продлится, предположительно, как минимум несколько дней, сообщает газета Times of... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T17:45:00+03:00

2025-01-21T17:45:00+03:00

2025-01-21T18:00:00+03:00

в мире

западный берег реки иордан

израиль

биньямин нетаньяху

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994865756_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_854e841d19460b9068ded56f4a9fdf67.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Операция израильской армии в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан продлится, предположительно, как минимум несколько дней, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на источник в военных кругах. Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале контртеррористической операции в районе Дженина. Вскоре после этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале операции под названием "Железная стена" и назвал ее целью "укрепление безопасности" на Западном берегу. "Ожидается, что широкомасштабная израильская операция в городе Дженин на Западном берегу продлится по меньшей мере несколько дней", - говорится в сообщении на сайте газеты. Как отмечается в материале газеты, в операции участвует "огромное" количество военнослужащих, включая спецназ, пограничников и сотрудников Службы общей безопасности (ШАБАК). Согласно сообщению, операция израильской армии последовала на следующий день после теракта на Западном берегу, в результате которого погиб израильский резервист и были ранены еще четыре человека. При этом в воскресенье израильская армия сообщала, что усиливает оборону и продолжает "контртеррористическую деятельность" на Западном берегу, чтобы подготовиться к освобождению палестинских заключенных.

https://ria.ru/20250121/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250121/tsakhal-1994848394.html

западный берег реки иордан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, западный берег реки иордан, израиль, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году