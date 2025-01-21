https://ria.ru/20250121/izrail-1994797092.html

ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию на Западном берегу Иордана

ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию на Западном берегу Иордана - РИА Новости, 21.01.2025

ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию на Западном берегу Иордана

Израильские военные начали контртеррористическую операцию в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T13:56:00+03:00

2025-01-21T13:56:00+03:00

2025-01-21T16:34:00+03:00

в мире

западный берег реки иордан

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

израиль

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Израильские военные начали контртеррористическую операцию в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба."ЦАХАЛ и пограничная полиция Израиля начали контртеррористическую операцию в Дженине", — указали в ведомстве.Отмечается, что она получила название "Железная стена".На этом фоне вооруженное крыло палестинского движения "Исламский джихад" "Сарая аль-Кудс" заявило об отражении атак еврейского государства на Западном берегу на нескольких направлениях."Наши бойцы противостоят прорывающимся оккупационным силам на (нескольких. — Прим. ред.) направлениях и осыпают силы врага и его военную технику мощными ливнями пуль", — говорится в сообщении.Сделка Израиля и ХАМАСНа минувшей неделе Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня.Первый этап перемирия предполагает:На 16-й день перемирия стороны обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.Это второе перемирие за время конфликта: первое, в ноябре 2023 года, продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250119/tsakhal-1994491181.html

https://ria.ru/20250121/trufanov-1994755113.html

https://ria.ru/20250121/konflikt-1915630213.html

западный берег реки иордан

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в мире, западный берег реки иордан, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, катар, хамас