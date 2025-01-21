ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию на Западном берегу Иордана
ЦАХАЛ заявила о начале контртеррористической операции на Западном берегу Иордана
© AP Photo / Majdi MohammedИзраильская военнная техника во время военной операции в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. 21 января 2025
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильская военнная техника во время военной операции в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. 21 января 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Израильские военные начали контртеррористическую операцию в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба.
"ЦАХАЛ и пограничная полиция Израиля начали контртеррористическую операцию в Дженине", — указали в ведомстве.
Отмечается, что она получила название "Железная стена".
На этом фоне вооруженное крыло палестинского движения "Исламский джихад" "Сарая аль-Кудс" заявило об отражении атак еврейского государства на Западном берегу на нескольких направлениях.
"Наши бойцы противостоят прорывающимся оккупационным силам на (нескольких. — Прим. ред.) направлениях и осыпают силы врага и его военную технику мощными ливнями пуль", — говорится в сообщении.
Сделка Израиля и ХАМАС
Первый этап перемирия предполагает:
- освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных;
- отход военных ЦАХАЛ к границам сектора Газа, при этом они пока останутся в их пределах;
- поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 фур с топливом;
- палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
На 16-й день перемирия стороны обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.
Это второе перемирие за время конфликта: первое, в ноябре 2023 года, продержалось всего шесть дней.