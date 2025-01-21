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ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию на Западном берегу Иордана - РИА Новости, 21.01.2025
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13:56 21.01.2025 (обновлено: 16:34 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/izrail-1994797092.html
ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию на Западном берегу Иордана
ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию на Западном берегу Иордана - РИА Новости, 21.01.2025
ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию на Западном берегу Иордана
Израильские военные начали контртеррористическую операцию в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:56:00+03:00
2025-01-21T16:34:00+03:00
в мире
западный берег реки иордан
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
израиль
катар
хамас
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Израильские военные начали контртеррористическую операцию в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба."ЦАХАЛ и пограничная полиция Израиля начали контртеррористическую операцию в Дженине", — указали в ведомстве.Отмечается, что она получила название "Железная стена".На этом фоне вооруженное крыло палестинского движения "Исламский джихад" "Сарая аль-Кудс" заявило об отражении атак еврейского государства на Западном берегу на нескольких направлениях."Наши бойцы противостоят прорывающимся оккупационным силам на (нескольких. — Прим. ред.) направлениях и осыпают силы врага и его военную технику мощными ливнями пуль", — говорится в сообщении.Сделка Израиля и ХАМАСНа минувшей неделе Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня.Первый этап перемирия предполагает:На 16-й день перемирия стороны обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.Это второе перемирие за время конфликта: первое, в ноябре 2023 года, продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250119/tsakhal-1994491181.html
https://ria.ru/20250121/trufanov-1994755113.html
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западный берег реки иордан
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в мире, западный берег реки иордан, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, катар, хамас
В мире, Западный берег реки Иордан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Израиль, Катар, ХАМАС
ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию на Западном берегу Иордана

ЦАХАЛ заявила о начале контртеррористической операции на Западном берегу Иордана

© AP Photo / Majdi MohammedИзраильская военнная техника во время военной операции в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. 21 января 2025
Израильская военнная техника во время военной операции в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. 21 января 2025 - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильская военнная техника во время военной операции в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. 21 января 2025
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Израильские военные начали контртеррористическую операцию в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба.
"ЦАХАЛ и пограничная полиция Израиля начали контртеррористическую операцию в Дженине", — указали в ведомстве.
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19 января, 17:07
Отмечается, что она получила название "Железная стена".
На этом фоне вооруженное крыло палестинского движения "Исламский джихад" "Сарая аль-Кудс" заявило об отражении атак еврейского государства на Западном берегу на нескольких направлениях.
"Наши бойцы противостоят прорывающимся оккупационным силам на (нескольких. — Прим. ред.) направлениях и осыпают силы врага и его военную технику мощными ливнями пуль", — говорится в сообщении.
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Сделка Израиля и ХАМАС

На минувшей неделе Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня.
Первый этап перемирия предполагает:
  • освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных;
  • отход военных ЦАХАЛ к границам сектора Газа, при этом они пока останутся в их пределах;
  • поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 фур с топливом;
  • палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
На 16-й день перемирия стороны обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.
Это второе перемирие за время конфликта: первое, в ноябре 2023 года, продержалось всего шесть дней.
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В миреЗападный берег реки ИорданОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуИзраильКатарХАМАС
 
 
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