https://ria.ru/20250121/izbenko-1994853004.html

Бывший следователь СК Избенко частично признал вину

Бывший следователь СК Избенко частично признал вину - РИА Новости, 21.01.2025

Бывший следователь СК Избенко частично признал вину

Бывший замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК РФ Александр Избенко, обвиняемый в 16... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T17:28:00+03:00

2025-01-21T17:28:00+03:00

2025-01-21T17:29:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Бывший замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК РФ Александр Избенко, обвиняемый в 16 эпизодах присвоения или растраты на общую сумму 215 миллионов рублей, частично признал вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы. "Вину признаю частично", - заявил Избенко, отвечая на соответствующий вопрос судьи. Более подробно Избенко пообещал высказаться позднее, в ходе допроса. Избенко обвиняют по 16 эпизодам присвоения или растраты, дело возбудили в октябре 2023 года. Общий ущерб, причиненный бывшим следователем, составляет 215 миллионов рублей. По данным следствия, Избенко похищал вещественные доказательства из расследуемых уголовных дел, при этом суммы были разные – от 200 долларов до 215 тысяч евро. При этом он хранил деньги и дорогие вещи как в служебном кабинете, так и у родственников. Позднее на средства приобретались автомобили и недвижимость, их также оформляли на родных обвиняемого. Из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, следует, что Избенко в период проведения инвентаризации имущества, подав 29 сентября 2023 года рапорт об увольнении из Следственного комитета РФ по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, выехал с места жительства в ДНР, отключил телефон и стал скрываться, проживая в доме родителей своей сожительницы.

https://ria.ru/20241129/kommersant-1986397695.html

https://ria.ru/20241208/sk-1987952645.html

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происшествия, россия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)