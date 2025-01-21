https://ria.ru/20250121/izbenko-1994843447.html
Экс-следователя Избенко судят за растрату 215 миллионов рублей
Экс-следователя Избенко судят за растрату 215 миллионов рублей - РИА Новости, 21.01.2025
Экс-следователя Избенко судят за растрату 215 миллионов рублей
Бывший замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК РФ Александр Избенко обвиняется в 16... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T17:01:00+03:00
2025-01-21T17:01:00+03:00
2025-01-21T17:11:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Бывший замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК РФ Александр Избенко обвиняется в 16 эпизодах растраты на общую сумму 215 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.Об этом стало известно в ходе оглашения в суде обвинительного заключения, из которого следует, что в общей сложности Избенко совершил растрату на общую сумму 215 миллионов рублей.Избенко обвиняют по 16 эпизодам присвоении или растраты, дело возбудили в октябре 2023 года.По данным следствия, Избенко похищал вещественные доказательства из расследуемых уголовных дел, при этом суммы были разные – от 200 долларов до 215 тысячи евро. При этом он хранил деньги и дорогие вещи, такие как наручные часы, у себя в служебном кабинете. На похищенные из спецхранилища деньги полковник юстиции приобретал автомобили и недвижимость, которые оформлял на свою гражданскую супругу, тестя и других родственников.Из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, следует, что Избенко в период проведения инвентаризации имущества, подав 29 сентября 2023 года рапорт об увольнении из Следственного комитета РФ по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, выехал с места жительства в ДНР, отключил телефон и стал скрываться, проживая в доме родителей своей сожительницы.
https://ria.ru/20250121/sud-1994812048.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, басманный суд г. москвы
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Басманный суд г. Москвы
Экс-следователя Избенко судят за растрату 215 миллионов рублей
Экс-следователя Избенко судят по 16 эпизодам растраты на 215 миллионов рублей
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Бывший замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК РФ Александр Избенко обвиняется в 16 эпизодах растраты на общую сумму 215 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
Об этом стало известно в ходе оглашения в суде обвинительного заключения, из которого следует, что в общей сложности Избенко совершил растрату на общую сумму 215 миллионов рублей.
Избенко обвиняют по 16 эпизодам присвоении или растраты, дело возбудили в октябре 2023 года.
По данным следствия, Избенко похищал вещественные доказательства из расследуемых уголовных дел, при этом суммы были разные – от 200 долларов до 215 тысячи евро. При этом он хранил деньги и дорогие вещи, такие как наручные часы, у себя в служебном кабинете. На похищенные из спецхранилища деньги полковник юстиции приобретал автомобили и недвижимость, которые оформлял на свою гражданскую супругу, тестя и других родственников.
Из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, следует, что Избенко в период проведения инвентаризации имущества, подав 29 сентября 2023 года рапорт об увольнении из Следственного комитета РФ
по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, выехал с места жительства в ДНР
, отключил телефон и стал скрываться, проживая в доме родителей своей сожительницы.