https://ria.ru/20250121/indoneziya-1994766950.html

Российский посол заявил о готовности Москвы продавать нефть Джакарте

Российский посол заявил о готовности Москвы продавать нефть Джакарте - РИА Новости, 21.01.2025

Российский посол заявил о готовности Москвы продавать нефть Джакарте

Москва готова к сотрудничеству с Джакартой в области продажи нефти, заявил российский посол Сергей Толченов в интервью Jakarta globe. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T11:57:00+03:00

2025-01-21T11:57:00+03:00

2025-01-21T13:35:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Москва готова к сотрудничеству с Джакартой в области продажи нефти, заявил российский посол Сергей Толченов в интервью Jakarta globe."Обсуждения о закупке нефти обычно происходят в формате "бизнес — бизнес". Эти закупки могут осуществляться даже без публичных объявлений <…> Мы полагаем, что Индонезия заинтересована в нашей нефти и СПГ. Мы готовы сотрудничать в этой области", — сказал он. В начале января министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что республика может рассмотреть вопрос о закупке нефти у России после официального вступления в БРИКС. По его словам, до сих пор Джакарта импортировала нефть с Ближнего Востока. Первого января правительство Бразилии, к которой перешло председательство в БРИКС, сообщило о вступлении в группу Индонезии в качестве полноправного члена.

https://ria.ru/20250113/neft-1993471612.html

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экономика, индонезия, россия, москва, брикс