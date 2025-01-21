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Российский посол заявил о готовности Москвы продавать нефть Джакарте - РИА Новости, 21.01.2025
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11:57 21.01.2025 (обновлено: 13:35 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/indoneziya-1994766950.html
Российский посол заявил о готовности Москвы продавать нефть Джакарте
Российский посол заявил о готовности Москвы продавать нефть Джакарте - РИА Новости, 21.01.2025
Российский посол заявил о готовности Москвы продавать нефть Джакарте
Москва готова к сотрудничеству с Джакартой в области продажи нефти, заявил российский посол Сергей Толченов в интервью Jakarta globe. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T11:57:00+03:00
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экономика
индонезия
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Москва готова к сотрудничеству с Джакартой в области продажи нефти, заявил российский посол Сергей Толченов в интервью Jakarta globe."Обсуждения о закупке нефти обычно происходят в формате "бизнес — бизнес". Эти закупки могут осуществляться даже без публичных объявлений &lt;…&gt; Мы полагаем, что Индонезия заинтересована в нашей нефти и СПГ. Мы готовы сотрудничать в этой области", — сказал он. В начале января министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что республика может рассмотреть вопрос о закупке нефти у России после официального вступления в БРИКС. По его словам, до сих пор Джакарта импортировала нефть с Ближнего Востока. Первого января правительство Бразилии, к которой перешло председательство в БРИКС, сообщило о вступлении в группу Индонезии в качестве полноправного члена.
https://ria.ru/20250113/neft-1993471612.html
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экономика, индонезия, россия, москва, брикс
Экономика, Индонезия, Россия, Москва, БРИКС
Российский посол заявил о готовности Москвы продавать нефть Джакарте

Посол РФ Толченов заявил о готовности Москвы продавать нефть Джакарте

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Москва готова к сотрудничеству с Джакартой в области продажи нефти, заявил российский посол Сергей Толченов в интервью Jakarta globe.
"Обсуждения о закупке нефти обычно происходят в формате "бизнес — бизнес". Эти закупки могут осуществляться даже без публичных объявлений <…> Мы полагаем, что Индонезия заинтересована в нашей нефти и СПГ. Мы готовы сотрудничать в этой области", — сказал он.
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13 января, 14:21
В начале января министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что республика может рассмотреть вопрос о закупке нефти у России после официального вступления в БРИКС. По его словам, до сих пор Джакарта импортировала нефть с Ближнего Востока.
Первого января правительство Бразилии, к которой перешло председательство в БРИКС, сообщило о вступлении в группу Индонезии в качестве полноправного члена.
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