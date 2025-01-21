https://ria.ru/20250121/hamas-1994831224.html

ХАМАС и "Исламский джихад" призвали Западный берег противостоять Израилю

ХАМАС и "Исламский джихад" призвали Западный берег противостоять Израилю - РИА Новости, 21.01.2025

ХАМАС и "Исламский джихад" призвали Западный берег противостоять Израилю

Палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" призвали население Западного берега оказать сопротивление военной операции израильской армии в районе Дженина. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T16:01:00+03:00

2025-01-21T16:01:00+03:00

2025-01-21T16:01:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" призвали население Западного берега оказать сопротивление военной операции израильской армии в районе Дженина. Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале контртеррористической операции в районе Дженина на западном берегу реки Иордан. Вскоре после этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале операции под названием "Железная стена" и назвал ее целью "укрепление безопасности" на Западном берегу. "Заявление... Биньямина Нетаньяху... о начале операции "Железная стена" на оккупированном Западном берегу... - это эпизод из серии... геноцида... против нашего палестинского народа.. Мы призываем наш народ на всей территории оккупированного Западного берега противостоять этой преступной кампании всеми средствами и способами", - говорится в заявлении в Telegram-канале пресс-службы "Исламского джихада". В свою очередь движение ХАМАС призвало в своем заявлении к активным действиям против ЦАХАЛ. "Мы призываем массы нашего народа на Западном берегу... всецело мобилизоваться и усилить столкновения с оккупационной армией, ...чтобы помешать широкомасштабной агрессии сионистов против города Дженин и его лагеря", - говорится в заявлении в Telegram-канале ХАМАС. При этом движение выразило недоумение действиями местных органов власти, которые, по утверждению ХАМАС, покинули окрестности лагеря беженцев в Дженине одновременно с началом израильской операции. Ранее министерство здравоохранения Палестины на Западном берегу сообщило, что в результате израильской операции в Дженине погибли по меньшей мере шесть человек, около 35 получили ранения.

https://ria.ru/20241215/palestina-1989345774.html

https://ria.ru/20250121/konflikt-1915630213.html

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в мире, иордан, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, исламский джихад, армия обороны израиля (цахал)