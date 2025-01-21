ХАМАС и "Исламский джихад" призвали Западный берег противостоять Израилю
ХАМАС и "Исламский джихад" призвали Западный берег противостоять операции ЦАХАЛ
© AP Photo / Oded BaliltyИзраильские поселенцы стоят на смотровой площадке с видом на город Иерихон на Западном берегу реки Иордан
© AP Photo / Oded Balilty
Израильские поселенцы стоят на смотровой площадке с видом на город Иерихон на Западном берегу реки Иордан. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" призвали население Западного берега оказать сопротивление военной операции израильской армии в районе Дженина.
Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале контртеррористической операции в районе Дженина на западном берегу реки Иордан. Вскоре после этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале операции под названием "Железная стена" и назвал ее целью "укрепление безопасности" на Западном берегу.
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"Заявление... Биньямина Нетаньяху... о начале операции "Железная стена" на оккупированном Западном берегу... - это эпизод из серии... геноцида... против нашего палестинского народа.. Мы призываем наш народ на всей территории оккупированного Западного берега противостоять этой преступной кампании всеми средствами и способами", - говорится в заявлении в Telegram-канале пресс-службы "Исламского джихада".
В свою очередь движение ХАМАС призвало в своем заявлении к активным действиям против ЦАХАЛ.
"Мы призываем массы нашего народа на Западном берегу... всецело мобилизоваться и усилить столкновения с оккупационной армией, ...чтобы помешать широкомасштабной агрессии сионистов против города Дженин и его лагеря", - говорится в заявлении в Telegram-канале ХАМАС.
При этом движение выразило недоумение действиями местных органов власти, которые, по утверждению ХАМАС, покинули окрестности лагеря беженцев в Дженине одновременно с началом израильской операции.
Ранее министерство здравоохранения Палестины на Западном берегу сообщило, что в результате израильской операции в Дженине погибли по меньшей мере шесть человек, около 35 получили ранения.