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ХАМАС и "Исламский джихад" призвали Западный берег противостоять Израилю - РИА Новости, 21.01.2025
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16:01 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/hamas-1994831224.html
ХАМАС и "Исламский джихад" призвали Западный берег противостоять Израилю
ХАМАС и "Исламский джихад" призвали Западный берег противостоять Израилю - РИА Новости, 21.01.2025
ХАМАС и "Исламский джихад" призвали Западный берег противостоять Израилю
Палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" призвали население Западного берега оказать сопротивление военной операции израильской армии в районе Дженина. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T16:01:00+03:00
2025-01-21T16:01:00+03:00
в мире
иордан
израиль
палестина
биньямин нетаньяху
хамас
исламский джихад
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" призвали население Западного берега оказать сопротивление военной операции израильской армии в районе Дженина. Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале контртеррористической операции в районе Дженина на западном берегу реки Иордан. Вскоре после этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале операции под названием "Железная стена" и назвал ее целью "укрепление безопасности" на Западном берегу. "Заявление... Биньямина Нетаньяху... о начале операции "Железная стена" на оккупированном Западном берегу... - это эпизод из серии... геноцида... против нашего палестинского народа.. Мы призываем наш народ на всей территории оккупированного Западного берега противостоять этой преступной кампании всеми средствами и способами", - говорится в заявлении в Telegram-канале пресс-службы "Исламского джихада". В свою очередь движение ХАМАС призвало в своем заявлении к активным действиям против ЦАХАЛ. "Мы призываем массы нашего народа на Западном берегу... всецело мобилизоваться и усилить столкновения с оккупационной армией, ...чтобы помешать широкомасштабной агрессии сионистов против города Дженин и его лагеря", - говорится в заявлении в Telegram-канале ХАМАС. При этом движение выразило недоумение действиями местных органов власти, которые, по утверждению ХАМАС, покинули окрестности лагеря беженцев в Дженине одновременно с началом израильской операции. Ранее министерство здравоохранения Палестины на Западном берегу сообщило, что в результате израильской операции в Дженине погибли по меньшей мере шесть человек, около 35 получили ранения.
https://ria.ru/20241215/palestina-1989345774.html
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в мире, иордан, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, исламский джихад, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Иордан, Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Исламский джихад, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ХАМАС и "Исламский джихад" призвали Западный берег противостоять Израилю

ХАМАС и "Исламский джихад" призвали Западный берег противостоять операции ЦАХАЛ

© AP Photo / Oded BaliltyИзраильские поселенцы стоят на смотровой площадке с видом на город Иерихон на Западном берегу реки Иордан
Израильские поселенцы стоят на смотровой площадке с видом на город Иерихон на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Израильские поселенцы стоят на смотровой площадке с видом на город Иерихон на Западном берегу реки Иордан. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" призвали население Западного берега оказать сопротивление военной операции израильской армии в районе Дженина.
Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале контртеррористической операции в районе Дженина на западном берегу реки Иордан. Вскоре после этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале операции под названием "Железная стена" и назвал ее целью "укрепление безопасности" на Западном берегу.
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"Заявление... Биньямина Нетаньяху... о начале операции "Железная стена" на оккупированном Западном берегу... - это эпизод из серии... геноцида... против нашего палестинского народа.. Мы призываем наш народ на всей территории оккупированного Западного берега противостоять этой преступной кампании всеми средствами и способами", - говорится в заявлении в Telegram-канале пресс-службы "Исламского джихада".
В свою очередь движение ХАМАС призвало в своем заявлении к активным действиям против ЦАХАЛ.
"Мы призываем массы нашего народа на Западном берегу... всецело мобилизоваться и усилить столкновения с оккупационной армией, ...чтобы помешать широкомасштабной агрессии сионистов против города Дженин и его лагеря", - говорится в заявлении в Telegram-канале ХАМАС.
При этом движение выразило недоумение действиями местных органов власти, которые, по утверждению ХАМАС, покинули окрестности лагеря беженцев в Дженине одновременно с началом израильской операции.
Ранее министерство здравоохранения Палестины на Западном берегу сообщило, что в результате израильской операции в Дженине погибли по меньшей мере шесть человек, около 35 получили ранения.
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В миреИорданИзраильПалестинаБиньямин НетаньяхуХАМАСИсламский джихадАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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