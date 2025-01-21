https://ria.ru/20250121/gripp-1994716848.html

В России растет число заболевших гриппом и ОРВИ

В России растет число заболевших гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 21.01.2025

В России растет число заболевших гриппом и ОРВИ

Число заболевших гриппом и ОРВИ в России увеличивается, показатели пока ниже эпидемического порога, но прогнозируется их дальнейший рост, заявил главный... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T00:42:00+03:00

2025-01-21T00:42:00+03:00

2025-01-21T00:42:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Число заболевших гриппом и ОРВИ в России увеличивается, показатели пока ниже эпидемического порога, но прогнозируется их дальнейший рост, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. "В настоящее время в Российской Федерации отмечается закономерное увеличение числа случаев гриппа и ОРВИ, однако показатели заболеваемости ниже эпидемического порога, хотя прогнозируется их рост", - сказал Чуланов журналистам. Он отметил, что в этом сезоне подъем заболеваемости гриппом зарегистрирован значительно позже, чем в предыдущие три сезона. Возбудители сезонных респираторных инфекций передаются преимущественно воздушно-капельным путем от человека к человеку, и восприимчивость к ним достаточно высока, пояснил Чуланов. Частое мытье рук с мылом, применение кожных антисептиков, использование масок в местах скопления людей, регулярное проветривание помещений – все эти меры позволят снизить риск заболеть, уточнил специалист. По его словам, для укрепления иммунитета необходимы регулярная умеренная физическая активность, здоровый сон и сбалансированное питание. Одной из самых эффективных мер профилактики гриппа и его последствий является вакцинация, подчеркнул Чуланов. Он добавил, что если все-таки не удалось избежать заболевания, необходимо создать оптимальные условия для работы иммунной системы и организма в целом, крайне не рекомендуется переносить ОРВИ на ногах.

https://ria.ru/20241228/gripp-1991835528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, владимир чуланов