https://ria.ru/20250121/gripp-1994716848.html
В России растет число заболевших гриппом и ОРВИ
В России растет число заболевших гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 21.01.2025
В России растет число заболевших гриппом и ОРВИ
Число заболевших гриппом и ОРВИ в России увеличивается, показатели пока ниже эпидемического порога, но прогнозируется их дальнейший рост, заявил главный... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T00:42:00+03:00
2025-01-21T00:42:00+03:00
2025-01-21T00:42:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Число заболевших гриппом и ОРВИ в России увеличивается, показатели пока ниже эпидемического порога, но прогнозируется их дальнейший рост, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. "В настоящее время в Российской Федерации отмечается закономерное увеличение числа случаев гриппа и ОРВИ, однако показатели заболеваемости ниже эпидемического порога, хотя прогнозируется их рост", - сказал Чуланов журналистам. Он отметил, что в этом сезоне подъем заболеваемости гриппом зарегистрирован значительно позже, чем в предыдущие три сезона. Возбудители сезонных респираторных инфекций передаются преимущественно воздушно-капельным путем от человека к человеку, и восприимчивость к ним достаточно высока, пояснил Чуланов. Частое мытье рук с мылом, применение кожных антисептиков, использование масок в местах скопления людей, регулярное проветривание помещений – все эти меры позволят снизить риск заболеть, уточнил специалист. По его словам, для укрепления иммунитета необходимы регулярная умеренная физическая активность, здоровый сон и сбалансированное питание. Одной из самых эффективных мер профилактики гриппа и его последствий является вакцинация, подчеркнул Чуланов. Он добавил, что если все-таки не удалось избежать заболевания, необходимо создать оптимальные условия для работы иммунной системы и организма в целом, крайне не рекомендуется переносить ОРВИ на ногах.
https://ria.ru/20241228/gripp-1991835528.html
https://ria.ru/20250101/gripp-1992258203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, владимир чуланов
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Чуланов
В России растет число заболевших гриппом и ОРВИ
Минздрав: в России растет число больных гриппом, но показатели ниже эпидпорога
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Число заболевших гриппом и ОРВИ в России увеличивается, показатели пока ниже эпидемического порога, но прогнозируется их дальнейший рост, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
"В настоящее время в Российской Федерации отмечается закономерное увеличение числа случаев гриппа и ОРВИ, однако показатели заболеваемости ниже эпидемического порога, хотя прогнозируется их рост", - сказал Чуланов
журналистам.
Он отметил, что в этом сезоне подъем заболеваемости гриппом зарегистрирован значительно позже, чем в предыдущие три сезона.
Возбудители сезонных респираторных инфекций передаются преимущественно воздушно-капельным путем от человека к человеку, и восприимчивость к ним достаточно высока, пояснил Чуланов. Частое мытье рук с мылом, применение кожных антисептиков, использование масок в местах скопления людей, регулярное проветривание помещений – все эти меры позволят снизить риск заболеть, уточнил специалист.
По его словам, для укрепления иммунитета необходимы регулярная умеренная физическая активность, здоровый сон и сбалансированное питание. Одной из самых эффективных мер профилактики гриппа и его последствий является вакцинация, подчеркнул Чуланов.
Он добавил, что если все-таки не удалось избежать заболевания, необходимо создать оптимальные условия для работы иммунной системы и организма в целом, крайне не рекомендуется переносить ОРВИ на ногах.