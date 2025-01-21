В Европарламенте нецензурно ответили на притязания Трампа по Гренландии
Депутат ЕП Вистисен нецензурно ответил на притязания Трампа по Гренландии
Логотип на здании Европарламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен нецензурно ответил на притязания президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии. Фрагмент его выступления приводит телерадиокомпания DR.
"Дорогой президент Трамп! Слушайте очень внимательно. Гренландия была частью Королевства Дания 800 лет. Это неотъемлемая часть нашей страны. Она не продается. Позвольте сказать это так, как вы, наверное, поймете: мистер Трамп ... (отвалите - ред.)!" - заявил Вистисен, употребив нецензурную брань в ходе дебатов во вторник.
По данным DR, за использование ненормативной лексики депутат получил замечание.
Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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