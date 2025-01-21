https://ria.ru/20250121/grenlandiya-1994825131.html

Лукашенко назвал претензии США на Гренландию и Канаду фейковыми

Лукашенко назвал претензии США на Гренландию и Канаду фейковыми - РИА Новости, 21.01.2025

Лукашенко назвал претензии США на Гренландию и Канаду фейковыми

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал территориальные претензии США на Гренландию и Канаду фейковыми, они не будут реализованы. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:35:00+03:00

2025-01-21T15:35:00+03:00

2025-01-21T15:35:00+03:00

в мире

гренландия

канада

сша

александр лукашенко

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МИНСК, 21 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал территориальные претензии США на Гренландию и Канаду фейковыми, они не будут реализованы. "Воевать мы не хотим. Мы хотим мирно жить. Ну, так давайте мирно жизнь устраивать и не кричать, что для американского народа наступил золотой век, вы теперь будете хорошо жить за счет других народов. Слушайте, мир изменился. Поэтому я думаю, что это такие фейковые заявления, которые никогда не будут реализованы. Это все для СМИ. А завтра выйдет, скажет: "Я ядерную бомбу на Канаду сброшу, если она не станет 51-м штатом". Еще чего-то. Сделает он это - нет. Или "Гренландию завтра заберу". Зачем она тебе? Ты и так там присутствуешь, твои вооруженные силы. Что хочешь, то там и творишь. Никакая Дания фактически не управляет этой Гренландией", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта во время общения с работниками Минского автозавода. Он считает, что США должны проводить такую политику, чтобы на них косо не смотрели ни канадцы, ни мексиканцы. В этом плане он упомянул еще одно предложение - переименовать Мексиканский залив в Американский. "Или предъявлять претензии к Панаме, что она не так содержит Панамский канал. Они не так цены устанавливают - китайцам одни, американцам - другие. Так это их собственность. А сам ты (Трамп - ред.) - пошлины поднять хочешь на 25% канадцам и прочим. Ты же нищими сделаешь этим канадцев", - сказал белорусский лидер. По его словам, "эти фейки авторитета стране не добавляют: штат очередной будет Канада или Мексика". "Ну, тогда какие претензии к России? Понимаете, как сразу это все можно проецировать. Поэтому политика - это весьма серьезно. Особенно для руководителей крупных стран", - сказал Лукашенко. Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.

https://ria.ru/20241229/lukashenko-1991991734.html

https://ria.ru/20250121/lukashenko-1994807548.html

https://ria.ru/20250117/lukashenko-1994157694.html

гренландия

канада

сша

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в мире, гренландия, канада, сша, александр лукашенко