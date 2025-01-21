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Лукашенко назвал претензии США на Гренландию и Канаду фейковыми - РИА Новости, 21.01.2025
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15:35 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/grenlandiya-1994825131.html
Лукашенко назвал претензии США на Гренландию и Канаду фейковыми
Лукашенко назвал претензии США на Гренландию и Канаду фейковыми - РИА Новости, 21.01.2025
Лукашенко назвал претензии США на Гренландию и Канаду фейковыми
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал территориальные претензии США на Гренландию и Канаду фейковыми, они не будут реализованы. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:35:00+03:00
2025-01-21T15:35:00+03:00
в мире
гренландия
канада
сша
александр лукашенко
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МИНСК, 21 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал территориальные претензии США на Гренландию и Канаду фейковыми, они не будут реализованы. "Воевать мы не хотим. Мы хотим мирно жить. Ну, так давайте мирно жизнь устраивать и не кричать, что для американского народа наступил золотой век, вы теперь будете хорошо жить за счет других народов. Слушайте, мир изменился. Поэтому я думаю, что это такие фейковые заявления, которые никогда не будут реализованы. Это все для СМИ. А завтра выйдет, скажет: "Я ядерную бомбу на Канаду сброшу, если она не станет 51-м штатом". Еще чего-то. Сделает он это - нет. Или "Гренландию завтра заберу". Зачем она тебе? Ты и так там присутствуешь, твои вооруженные силы. Что хочешь, то там и творишь. Никакая Дания фактически не управляет этой Гренландией", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта во время общения с работниками Минского автозавода. Он считает, что США должны проводить такую политику, чтобы на них косо не смотрели ни канадцы, ни мексиканцы. В этом плане он упомянул еще одно предложение - переименовать Мексиканский залив в Американский. "Или предъявлять претензии к Панаме, что она не так содержит Панамский канал. Они не так цены устанавливают - китайцам одни, американцам - другие. Так это их собственность. А сам ты (Трамп - ред.) - пошлины поднять хочешь на 25% канадцам и прочим. Ты же нищими сделаешь этим канадцев", - сказал белорусский лидер. По его словам, "эти фейки авторитета стране не добавляют: штат очередной будет Канада или Мексика". "Ну, тогда какие претензии к России? Понимаете, как сразу это все можно проецировать. Поэтому политика - это весьма серьезно. Особенно для руководителей крупных стран", - сказал Лукашенко. Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
https://ria.ru/20241229/lukashenko-1991991734.html
https://ria.ru/20250121/lukashenko-1994807548.html
https://ria.ru/20250117/lukashenko-1994157694.html
гренландия
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в мире, гренландия, канада, сша, александр лукашенко
В мире, Гренландия, Канада, США, Александр Лукашенко
Лукашенко назвал претензии США на Гренландию и Канаду фейковыми

Лукашенко: претензии США на Гренландию и Канаду никогда не будут реализованы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 21 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал территориальные претензии США на Гренландию и Канаду фейковыми, они не будут реализованы.
«
"Воевать мы не хотим. Мы хотим мирно жить. Ну, так давайте мирно жизнь устраивать и не кричать, что для американского народа наступил золотой век, вы теперь будете хорошо жить за счет других народов. Слушайте, мир изменился. Поэтому я думаю, что это такие фейковые заявления, которые никогда не будут реализованы. Это все для СМИ. А завтра выйдет, скажет: "Я ядерную бомбу на Канаду сброшу, если она не станет 51-м штатом". Еще чего-то. Сделает он это - нет. Или "Гренландию завтра заберу". Зачем она тебе? Ты и так там присутствуешь, твои вооруженные силы. Что хочешь, то там и творишь. Никакая Дания фактически не управляет этой Гренландией", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта во время общения с работниками Минского автозавода.
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Он считает, что США должны проводить такую политику, чтобы на них косо не смотрели ни канадцы, ни мексиканцы. В этом плане он упомянул еще одно предложение - переименовать Мексиканский залив в Американский.
«
"Или предъявлять претензии к Панаме, что она не так содержит Панамский канал. Они не так цены устанавливают - китайцам одни, американцам - другие. Так это их собственность. А сам ты (Трамп - ред.) - пошлины поднять хочешь на 25% канадцам и прочим. Ты же нищими сделаешь этим канадцев", - сказал белорусский лидер.
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Вчера, 14:41
«
По его словам, "эти фейки авторитета стране не добавляют: штат очередной будет Канада или Мексика". "Ну, тогда какие претензии к России? Понимаете, как сразу это все можно проецировать. Поэтому политика - это весьма серьезно. Особенно для руководителей крупных стран", - сказал Лукашенко.
Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
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