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Партия премьера Гренландии не будет требовать независимости, заявил депутат - РИА Новости, 21.01.2025
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06:24 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/grenlandiya-1994732494.html
Партия премьера Гренландии не будет требовать независимости, заявил депутат
Партия премьера Гренландии не будет требовать независимости, заявил депутат - РИА Новости, 21.01.2025
Партия премьера Гренландии не будет требовать независимости, заявил депутат
Партия премьер-министра Гренландии Муте Эгеде "Народная партия инуитов" еще не готова требовать независимости острова от Дании, существуют внутренние... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T06:24:00+03:00
2025-01-21T06:24:00+03:00
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НУУК (Гренландия), 21 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Партия премьер-министра Гренландии Муте Эгеде "Народная партия инуитов" еще не готова требовать независимости острова от Дании, существуют внутренние разногласия, заявил в интервью РИА Новости депутат Гренландии от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер. "Возможно, наш партнер по коалиции внутренне не готов. Я могу только предполагать. Но я знаю, что некоторые члены парламента не готовы. Член парламента Дании от той же партии выступает против независимости. Так что в партии (премьера-министра – ред.) есть фракция, которая, возможно, выступает против этого (независимости – ред.)", - сказал он. Фенкер добавил, что первоочередной задачей гренландцев является равноправное сотрудничество с Данией. Ранее председатель главной оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова Пеле Броберг заявил РИА Новости, что Дания годами угрожает Гренландии каждый раз, когда поднимается вопрос о независимости острова. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что судьбу Гренландии должны определять ее жители, право на самоопределение гарантировано уставом ООН. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250121/grenlandija-1994723416.html
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в мире, гренландия, дания, россия, пеле броберг, мария захарова, оон
В мире, Гренландия, Дания, Россия, Пеле Броберг, Мария Захарова, ООН
Партия премьера Гренландии не будет требовать независимости, заявил депутат

Депутат Фенкер: правящая партия Гренландии не готова требовать независимости

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкГород Нуук на острове Гренландия
Город Нуук на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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НУУК (Гренландия), 21 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Партия премьер-министра Гренландии Муте Эгеде "Народная партия инуитов" еще не готова требовать независимости острова от Дании, существуют внутренние разногласия, заявил в интервью РИА Новости депутат Гренландии от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер.
"Возможно, наш партнер по коалиции внутренне не готов. Я могу только предполагать. Но я знаю, что некоторые члены парламента не готовы. Член парламента Дании от той же партии выступает против независимости. Так что в партии (премьера-министра – ред.) есть фракция, которая, возможно, выступает против этого (независимости – ред.)", - сказал он.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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Фенкер добавил, что первоочередной задачей гренландцев является равноправное сотрудничество с Данией.
Ранее председатель главной оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова Пеле Броберг заявил РИА Новости, что Дания годами угрожает Гренландии каждый раз, когда поднимается вопрос о независимости острова. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что судьбу Гренландии должны определять ее жители, право на самоопределение гарантировано уставом ООН.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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В миреГренландияДанияРоссияПеле БробергМария ЗахароваООН
 
 
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