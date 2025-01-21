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Гренландия может предложить Дании создать формат, подобный Содружеству - РИА Новости, 21.01.2025
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03:22 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/grenlandija-1994723416.html
Гренландия может предложить Дании создать формат, подобный Содружеству
Гренландия может предложить Дании создать формат, подобный Содружеству - РИА Новости, 21.01.2025
Гренландия может предложить Дании создать формат, подобный Содружеству
Гренландия может предложить Дании создать формат государственного устройства, подобный Содружеству наций Великобритании – в него также вошли бы Фарерские... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T03:22:00+03:00
2025-01-21T03:22:00+03:00
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НУУК (Гренландия), 21 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Гренландия может предложить Дании создать формат государственного устройства, подобный Содружеству наций Великобритании – в него также вошли бы Фарерские острова, заявил в интервью РИА Новости депутат Гренландии от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер. "Мы (Гренландия – ред.) также можем создать систему содружества с Данией. Где Фарерские острова, Гренландия и Дания как три суверенных государства согласятся сотрудничать друг с другом, не уменьшая территорию королевства Дания. Но на равной основе. С равными правами", - сказал он. Фенкер привел в качестве примера Канаду, Австралию и Новую Зеландию, которые являются независимыми странами, но главой государства которых формально является корона Англии, однако без политической юрисдикции. "Таким образом, мы можем сделать это (независимость - ред.) без потери лица датчанами", - подчеркнул собеседник агентства. Содружество наций - это объединение 53 независимых государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, а также Мозамбик и Руанда. Совокупное население стран Содружества составляет более 2 миллиардов человек. Главой Содружества является британский монарх. Ранее председатель главной оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова Пеле Броберг заявил РИА Новости, что Дания годами угрожает Гренландии каждый раз, когда поднимается вопрос о независимости острова. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что судьбу Гренландии должны определять ее жители, право на самоопределение гарантировано уставом ООН. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250116/grenlandiya-1993937302.html
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в мире, гренландия, дания, россия, пеле броберг, мария захарова, дональд трамп, оон
В мире, Гренландия, Дания, Россия, Пеле Броберг, Мария Захарова, Дональд Трамп, ООН
Гренландия может предложить Дании создать формат, подобный Содружеству

Гренландский депутат предложил создать аналог Содружества наций Великобритании

© РИА НовостиГренландия
Гренландия - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости
Гренландия. Архивное фото
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НУУК (Гренландия), 21 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Гренландия может предложить Дании создать формат государственного устройства, подобный Содружеству наций Великобритании – в него также вошли бы Фарерские острова, заявил в интервью РИА Новости депутат Гренландии от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер.
"Мы (Гренландия – ред.) также можем создать систему содружества с Данией. Где Фарерские острова, Гренландия и Дания как три суверенных государства согласятся сотрудничать друг с другом, не уменьшая территорию королевства Дания. Но на равной основе. С равными правами", - сказал он.
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Фенкер привел в качестве примера Канаду, Австралию и Новую Зеландию, которые являются независимыми странами, но главой государства которых формально является корона Англии, однако без политической юрисдикции.
"Таким образом, мы можем сделать это (независимость - ред.) без потери лица датчанами", - подчеркнул собеседник агентства.
Содружество наций - это объединение 53 независимых государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, а также Мозамбик и Руанда. Совокупное население стран Содружества составляет более 2 миллиардов человек. Главой Содружества является британский монарх.
Ранее председатель главной оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова Пеле Броберг заявил РИА Новости, что Дания годами угрожает Гренландии каждый раз, когда поднимается вопрос о независимости острова. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что судьбу Гренландии должны определять ее жители, право на самоопределение гарантировано уставом ООН.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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В миреГренландияДанияРоссияПеле БробергМария ЗахароваДональд ТрампООН
 
 
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