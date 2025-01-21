https://ria.ru/20250121/grekh-1994808068.html

Правительству Вологодской области рассказали о грехе алкоголизма

Правительству Вологодской области рассказали о грехе алкоголизма - РИА Новости, 21.01.2025

Правительству Вологодской области рассказали о грехе алкоголизма

Госслужащие правительства Вологодской области стали участниками первой лекции о духовном развитии и православных ценностях, на которой, в частности, им... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T14:44:00+03:00

2025-01-21T14:44:00+03:00

2025-01-21T14:44:00+03:00

религия

россия

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георгий филимонов

общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Госслужащие правительства Вологодской области стали участниками первой лекции о духовном развитии и православных ценностях, на которой, в частности, им рассказали о грехе алкоголизма, сообщается на официальном портале правительства региона. Серия тематических встреч по духовно-нравственному воспитанию была запущена по инициативе губернатора Вологодской области Георгия Филимонова и будет проходить ежемесячно. "Сегодня состоялась первая лекция о духовном развитии и православных ценностях в правительстве Вологодской области. Беседу с сотрудниками провел митрополит Вологодский и Кирилловский Савва. Владыка рассказал госслужащим о том, что такое грех, покаяние, исповедь и как достичь Царствия Небесного, а также напомнил о важности соблюдения заповедей. Для желающих послушать митрополита не хватило мест - многие сотрудники остались стоять в зале", - рассказали в пресс-службе главы региона. Отдельно митрополит остановился на "грехе алкоголизма" и подчеркнул, что "зависимый человек наносит вред не только себе, но и окружающим". После лекции слушатели задали вопросы спикеру и получили подробные разъяснения по всем волнующим темам. Как пояснили в пресс-службе правительства, подобные беседы "призваны развить в сотрудниках внимание и чуткость к ближнему и положительно повлияют на эффективность работы". В конце октября прошлого года губернатор Вологодской области сообщил, что розничную продажу алкоголя в Вологодской области планируется ограничить по будням двумя часами - с 12.00 до 14.00, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли. Соответствующие изменения были приняты депутатами законодательно собрания уже через месяц, сам закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Филимонов объяснял, что данный закон важен для Вологодской области, где сокращается население, а 71% смертей мужчин в трудоспособном возрасте вызваны последствиями болезней, связанных с приемом алкоголя.

https://ria.ru/20250103/korporativ-1992424420.html

https://ria.ru/20241219/pokhmele-1754457390.html

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россия, вологодская область, георгий филимонов, общество