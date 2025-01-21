Рейтинг@Mail.ru
Госуслуги начали прием заявлений на отсрочку от армии IT-специалистов - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 21.01.2025 (обновлено: 14:25 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/gosuslugi-1994781039.html
Госуслуги начали прием заявлений на отсрочку от армии IT-специалистов
Госуслуги начали прием заявлений на отсрочку от армии IT-специалистов - РИА Новости, 21.01.2025
Госуслуги начали прием заявлений на отсрочку от армии IT-специалистов
Портале "Госуслуги" начал принимать заявления от IT-специалистов на отсрочку призыва в армию в этом году, сообщило Минцифры в Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:47:00+03:00
2025-01-21T14:25:00+03:00
россия
общество
госуслуги
армия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833694487_0:67:3071:1794_1920x0_80_0_0_755ba6c3edcb242b5aac517a734233ce.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Портале "Госуслуги" начал принимать заявления от IT-специалистов на отсрочку призыва в армию в этом году, сообщило Минцифры в Telegram-канале. "IT-специалисты могут подать заявление на отсрочку от срочной службы в армии в весенний призыв 2025 года через портал "Госуслуг" до 5 февраля. Граждане, состоящие на воинском учете в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к нему, могут сделать это до 6 марта", — говорится публикации. В министерстве обратили внимание на то, что тем, кто подает заявления, нужно внимательно проверить данные о себе: информацию о военкомате, месте работы и прочие сведения. Нужно также проконтролировать, что отдел кадров передал сведения о сотруднике в Минцифры, и запомнить номер заявления на "Госуслугах". Работодатель, в свою очередь, должен проверить и подтвердить данные в своем личном кабинете и до 9 февраля направить их в Минцифры (для районов Крайнего Севера — до 11 марта). Если специалист не отправит свои данные сам, компания может внести его в списки самостоятельно. Затем Минцифры передаст информацию о призывниках Минобороны — до 28 февраля (для Крайнего Севера — до 31 марта). Решение по отсрочке комиссия примет с 1 апреля по 15 июля или с 1 мая по 15 июля соответственно.Сотрудники IT-компаний в возрасте до 30 лет освобождаются от призыва на срочную службу. Для получения отсрочки такой работник должен быть гражданином России, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. Кроме того, ему необходимо работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.
https://ria.ru/20250116/godnost-1819520430.html
https://ria.ru/20250113/bolezni-1599005451.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833694487_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1c2359cce597fc0b05b2683050e906bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, госуслуги, армия
Россия, Общество, Госуслуги, Армия
Госуслуги начали прием заявлений на отсрочку от армии IT-специалистов

Прием заявлений от IT-специалистов на отсрочку от армии начался на Госуслугах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Портале "Госуслуги" начал принимать заявления от IT-специалистов на отсрочку призыва в армию в этом году, сообщило Минцифры в Telegram-канале.
"IT-специалисты могут подать заявление на отсрочку от срочной службы в армии в весенний призыв 2025 года через портал "Госуслуг" до 5 февраля. Граждане, состоящие на воинском учете в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к нему, могут сделать это до 6 марта", — говорится публикации.
Категории годности к военной службе - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Категория годности к военной службе: где смотреть и что она означает
16 января, 14:11
В министерстве обратили внимание на то, что тем, кто подает заявления, нужно внимательно проверить данные о себе: информацию о военкомате, месте работы и прочие сведения. Нужно также проконтролировать, что отдел кадров передал сведения о сотруднике в Минцифры, и запомнить номер заявления на "Госуслугах".
Работодатель, в свою очередь, должен проверить и подтвердить данные в своем личном кабинете и до 9 февраля направить их в Минцифры (для районов Крайнего Севера — до 11 марта). Если специалист не отправит свои данные сам, компания может внести его в списки самостоятельно.
Затем Минцифры передаст информацию о призывниках Минобороны — до 28 февраля (для Крайнего Севера — до 31 марта). Решение по отсрочке комиссия примет с 1 апреля по 15 июля или с 1 мая по 15 июля соответственно.
Сотрудники IT-компаний в возрасте до 30 лет освобождаются от призыва на срочную службу. Для получения отсрочки такой работник должен быть гражданином России, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. Кроме того, ему необходимо работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.
Список болезней, с которыми не берут в армию - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Список болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году
13 января, 20:06
 
РоссияОбществоГосуслугиАрмия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала