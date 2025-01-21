https://ria.ru/20250121/gosuslugi-1994781039.html

Госуслуги начали прием заявлений на отсрочку от армии IT-специалистов

Госуслуги начали прием заявлений на отсрочку от армии IT-специалистов - РИА Новости, 21.01.2025

Госуслуги начали прием заявлений на отсрочку от армии IT-специалистов

Портале "Госуслуги" начал принимать заявления от IT-специалистов на отсрочку призыва в армию в этом году, сообщило Минцифры в Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T12:47:00+03:00

2025-01-21T12:47:00+03:00

2025-01-21T14:25:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Портале "Госуслуги" начал принимать заявления от IT-специалистов на отсрочку призыва в армию в этом году, сообщило Минцифры в Telegram-канале. "IT-специалисты могут подать заявление на отсрочку от срочной службы в армии в весенний призыв 2025 года через портал "Госуслуг" до 5 февраля. Граждане, состоящие на воинском учете в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к нему, могут сделать это до 6 марта", — говорится публикации. В министерстве обратили внимание на то, что тем, кто подает заявления, нужно внимательно проверить данные о себе: информацию о военкомате, месте работы и прочие сведения. Нужно также проконтролировать, что отдел кадров передал сведения о сотруднике в Минцифры, и запомнить номер заявления на "Госуслугах". Работодатель, в свою очередь, должен проверить и подтвердить данные в своем личном кабинете и до 9 февраля направить их в Минцифры (для районов Крайнего Севера — до 11 марта). Если специалист не отправит свои данные сам, компания может внести его в списки самостоятельно. Затем Минцифры передаст информацию о призывниках Минобороны — до 28 февраля (для Крайнего Севера — до 31 марта). Решение по отсрочке комиссия примет с 1 апреля по 15 июля или с 1 мая по 15 июля соответственно.Сотрудники IT-компаний в возрасте до 30 лет освобождаются от призыва на срочную службу. Для получения отсрочки такой работник должен быть гражданином России, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. Кроме того, ему необходимо работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.

https://ria.ru/20250116/godnost-1819520430.html

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