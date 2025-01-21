Рейтинг@Mail.ru
ГД одобрила проект об извещении о плате за проезд по платным дорогам - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/gosduma-1994841296.html
ГД одобрила проект об извещении о плате за проезд по платным дорогам
ГД одобрила проект об извещении о плате за проезд по платным дорогам - РИА Новости, 21.01.2025
ГД одобрила проект об извещении о плате за проезд по платным дорогам
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который позволит грузоперевозчикам узнавать не позднее 24 часов о начислении суммы платы в... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T16:50:00+03:00
2025-01-21T16:50:00+03:00
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156164/77/1561647785_0:188:2969:1858_1920x0_80_0_0_cca41cfa8577b02e8a9940636384a289.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который позволит грузоперевозчикам узнавать не позднее 24 часов о начислении суммы платы в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам тяжеловесным транспортом, а также о плате за проезд по платной дороге в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Данная инициатива обязывает оператора платных автомобильных дорог предоставлять не позднее 24 часов информацию о начислении суммы платы за проезд транспортных средств по платной автомобильной дороге или ее участку в ГИС ГМП. Кроме того, законопроектом предусмотрена обязанность уполномоченного органа предоставлять в течение 24 часов информацию о начислении суммы платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, в ГИС ГМП. В документе отмечается, что факт внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, будет подтверждаться наличием информации об уплате в ГИС ГМП. По мнению авторов законопроекта, его реализация позволит обеспечить информирование владельцев транспортных средств о наличии задолженности и закрепить правовые основания для комфортного механизма ее погашения в установленные сроки.
https://ria.ru/20241226/zakon-1991486909.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156164/77/1561647785_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_8f422c4c7ce679c28b209738868263ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
ГД одобрила проект об извещении о плате за проезд по платным дорогам

ГД одобрила проект об извещении о начислении платы за проезд по платным дорогам

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАвтомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который позволит грузоперевозчикам узнавать не позднее 24 часов о начислении суммы платы в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам тяжеловесным транспортом, а также о плате за проезд по платной дороге в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).
Данная инициатива обязывает оператора платных автомобильных дорог предоставлять не позднее 24 часов информацию о начислении суммы платы за проезд транспортных средств по платной автомобильной дороге или ее участку в ГИС ГМП. Кроме того, законопроектом предусмотрена обязанность уполномоченного органа предоставлять в течение 24 часов информацию о начислении суммы платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, в ГИС ГМП. В документе отмечается, что факт внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, будет подтверждаться наличием информации об уплате в ГИС ГМП.
По мнению авторов законопроекта, его реализация позволит обеспечить информирование владельцев транспортных средств о наличии задолженности и закрепить правовые основания для комфортного механизма ее погашения в установленные сроки.
Сотрудники ДПС - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
В России с 1 января вырастут штрафы за нарушения ПДД
26 декабря 2024, 16:07
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала