https://ria.ru/20250121/gosduma-1994841296.html

ГД одобрила проект об извещении о плате за проезд по платным дорогам

ГД одобрила проект об извещении о плате за проезд по платным дорогам - РИА Новости, 21.01.2025

ГД одобрила проект об извещении о плате за проезд по платным дорогам

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который позволит грузоперевозчикам узнавать не позднее 24 часов о начислении суммы платы в... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T16:50:00+03:00

2025-01-21T16:50:00+03:00

2025-01-21T16:50:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который позволит грузоперевозчикам узнавать не позднее 24 часов о начислении суммы платы в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам тяжеловесным транспортом, а также о плате за проезд по платной дороге в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Данная инициатива обязывает оператора платных автомобильных дорог предоставлять не позднее 24 часов информацию о начислении суммы платы за проезд транспортных средств по платной автомобильной дороге или ее участку в ГИС ГМП. Кроме того, законопроектом предусмотрена обязанность уполномоченного органа предоставлять в течение 24 часов информацию о начислении суммы платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, в ГИС ГМП. В документе отмечается, что факт внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, будет подтверждаться наличием информации об уплате в ГИС ГМП. По мнению авторов законопроекта, его реализация позволит обеспечить информирование владельцев транспортных средств о наличии задолженности и закрепить правовые основания для комфортного механизма ее погашения в установленные сроки.

https://ria.ru/20241226/zakon-1991486909.html

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