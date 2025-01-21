https://ria.ru/20250121/gosduma-1994841296.html
ГД одобрила проект об извещении о плате за проезд по платным дорогам
ГД одобрила проект об извещении о плате за проезд по платным дорогам - РИА Новости, 21.01.2025
ГД одобрила проект об извещении о плате за проезд по платным дорогам
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который позволит грузоперевозчикам узнавать не позднее 24 часов о начислении суммы платы в... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T16:50:00+03:00
2025-01-21T16:50:00+03:00
2025-01-21T16:50:00+03:00
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156164/77/1561647785_0:188:2969:1858_1920x0_80_0_0_cca41cfa8577b02e8a9940636384a289.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который позволит грузоперевозчикам узнавать не позднее 24 часов о начислении суммы платы в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам тяжеловесным транспортом, а также о плате за проезд по платной дороге в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Данная инициатива обязывает оператора платных автомобильных дорог предоставлять не позднее 24 часов информацию о начислении суммы платы за проезд транспортных средств по платной автомобильной дороге или ее участку в ГИС ГМП. Кроме того, законопроектом предусмотрена обязанность уполномоченного органа предоставлять в течение 24 часов информацию о начислении суммы платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, в ГИС ГМП. В документе отмечается, что факт внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, будет подтверждаться наличием информации об уплате в ГИС ГМП. По мнению авторов законопроекта, его реализация позволит обеспечить информирование владельцев транспортных средств о наличии задолженности и закрепить правовые основания для комфортного механизма ее погашения в установленные сроки.
https://ria.ru/20241226/zakon-1991486909.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156164/77/1561647785_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_8f422c4c7ce679c28b209738868263ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф
ГД одобрила проект об извещении о плате за проезд по платным дорогам
ГД одобрила проект об извещении о начислении платы за проезд по платным дорогам
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который позволит грузоперевозчикам узнавать не позднее 24 часов о начислении суммы платы в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам тяжеловесным транспортом, а также о плате за проезд по платной дороге в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).
Данная инициатива обязывает оператора платных автомобильных дорог предоставлять не позднее 24 часов информацию о начислении суммы платы за проезд транспортных средств по платной автомобильной дороге или ее участку в ГИС ГМП. Кроме того, законопроектом предусмотрена обязанность уполномоченного органа предоставлять в течение 24 часов информацию о начислении суммы платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, в ГИС ГМП. В документе отмечается, что факт внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, будет подтверждаться наличием информации об уплате в ГИС ГМП.
По мнению авторов законопроекта, его реализация позволит обеспечить информирование владельцев транспортных средств о наличии задолженности и закрепить правовые основания для комфортного механизма ее погашения в установленные сроки.