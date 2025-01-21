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Госдума готова к перезагрузке диалога с Конгрессом США, заявил Слуцкий - РИА Новости, 21.01.2025
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13:06 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/gosduma-1994785086.html
Госдума готова к перезагрузке диалога с Конгрессом США, заявил Слуцкий
Госдума готова к перезагрузке диалога с Конгрессом США, заявил Слуцкий - РИА Новости, 21.01.2025
Госдума готова к перезагрузке диалога с Конгрессом США, заявил Слуцкий
Госдума готова к перезагрузке формата взаимодействия с Конгрессом США или перезапуску более эффективного формата в рамках парламентской дипломатии, заявил глава РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:06:00+03:00
2025-01-21T13:06:00+03:00
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
конгресс сша
политика
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Госдума готова к перезагрузке формата взаимодействия с Конгрессом США или перезапуску более эффективного формата в рамках парламентской дипломатии, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Мы также готовы к перезагрузке. Мы готовы к перезапуску формата "Дума - Конгресс" или какого-то формата более актуального, более эффективного в плоскости парламентской дипломатии", - сказал Слуцкий в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы. Парламентарий добавил, что для этого необходима "добрая воля американской стороны".
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леонид слуцкий (политик), госдума рф, конгресс сша, политика
Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Конгресс США, Политика
Госдума готова к перезагрузке диалога с Конгрессом США, заявил Слуцкий

Слуцкий: Госдума готова к перезагрузке формата взаимодействия с Конгрессом США

© РИА Новости / Pool/Александр Щербак | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Pool/Александр Щербак
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Госдума готова к перезагрузке формата взаимодействия с Конгрессом США или перезапуску более эффективного формата в рамках парламентской дипломатии, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Мы также готовы к перезагрузке. Мы готовы к перезапуску формата "Дума - Конгресс" или какого-то формата более актуального, более эффективного в плоскости парламентской дипломатии", - сказал Слуцкий в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы.
Парламентарий добавил, что для этого необходима "добрая воля американской стороны".
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Леонид Слуцкий (политик)Госдума РФКонгресс СШАПолитика
 
 
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