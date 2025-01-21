Рейтинг@Mail.ru
ВСУ повредили три школы при обстрелах Горловки - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:33 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/gorlovka-1994894187.html
ВСУ повредили три школы при обстрелах Горловки
ВСУ повредили три школы при обстрелах Горловки - РИА Новости, 21.01.2025
ВСУ повредили три школы при обстрелах Горловки
Три школы получили повреждения в результате обстрела Горловки украинскими войсками во вторник, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T22:33:00+03:00
2025-01-21T22:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
горловка
вооруженные силы украины
происшествия
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728984261_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9ac238e011645318e2914402bb8d87cd.jpg
ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Три школы получили повреждения в результате обстрела Горловки украинскими войсками во вторник, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 21 января по состоянию на 22.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: Горловка: обстрел в 15.35: ГБОУ "Школа № 10 г.о. Горловка" по ул. Комарова", - говорится в сообщении ведомства. По данным управления, также в результате вечернего обстрела Никитовского района Горловки повреждения получили школы №82 и №42. Кроме того, вследствие обстрелов ВСУ повреждены ряд жилых домов, газопровод и автомобили, также в многоквартирных жилых домах произошло возгорание. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250121/gorlovka-1994866917.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728984261_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_eca4633cf00d3a600df9c14e862865d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, СЦКК
ВСУ повредили три школы при обстрелах Горловки

СЦКК: при обстрелах ВСУ в Горловке повреждения получили три школы

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела при въезде в Горловку
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Стела при въезде в Горловку. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Три школы получили повреждения в результате обстрела Горловки украинскими войсками во вторник, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 21 января по состоянию на 22.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: Горловка: обстрел в 15.35: ГБОУ "Школа № 10 г.о. Горловка" по ул. Комарова", - говорится в сообщении ведомства.
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
ВСУ обесточили два поселка при обстреле Горловки
Вчера, 18:01
По данным управления, также в результате вечернего обстрела Никитовского района Горловки повреждения получили школы №82 и №42. Кроме того, вследствие обстрелов ВСУ повреждены ряд жилых домов, газопровод и автомобили, также в многоквартирных жилых домах произошло возгорание.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВооруженные силы УкраиныПроисшествияСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала