https://ria.ru/20250121/gorlovka-1994894187.html
ВСУ повредили три школы при обстрелах Горловки
ВСУ повредили три школы при обстрелах Горловки - РИА Новости, 21.01.2025
ВСУ повредили три школы при обстрелах Горловки
Три школы получили повреждения в результате обстрела Горловки украинскими войсками во вторник, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T22:33:00+03:00
2025-01-21T22:33:00+03:00
2025-01-21T22:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
горловка
вооруженные силы украины
происшествия
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728984261_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9ac238e011645318e2914402bb8d87cd.jpg
ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Три школы получили повреждения в результате обстрела Горловки украинскими войсками во вторник, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 21 января по состоянию на 22.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: Горловка: обстрел в 15.35: ГБОУ "Школа № 10 г.о. Горловка" по ул. Комарова", - говорится в сообщении ведомства. По данным управления, также в результате вечернего обстрела Никитовского района Горловки повреждения получили школы №82 и №42. Кроме того, вследствие обстрелов ВСУ повреждены ряд жилых домов, газопровод и автомобили, также в многоквартирных жилых домах произошло возгорание. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250121/gorlovka-1994866917.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728984261_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_eca4633cf00d3a600df9c14e862865d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, СЦКК
ВСУ повредили три школы при обстрелах Горловки
СЦКК: при обстрелах ВСУ в Горловке повреждения получили три школы