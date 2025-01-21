https://ria.ru/20250121/gorlovka-1994894187.html

ВСУ повредили три школы при обстрелах Горловки

ВСУ повредили три школы при обстрелах Горловки - РИА Новости, 21.01.2025

ВСУ повредили три школы при обстрелах Горловки

Три школы получили повреждения в результате обстрела Горловки украинскими войсками во вторник, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T22:33:00+03:00

2025-01-21T22:33:00+03:00

2025-01-21T22:33:00+03:00

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Три школы получили повреждения в результате обстрела Горловки украинскими войсками во вторник, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 21 января по состоянию на 22.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: Горловка: обстрел в 15.35: ГБОУ "Школа № 10 г.о. Горловка" по ул. Комарова", - говорится в сообщении ведомства. По данным управления, также в результате вечернего обстрела Никитовского района Горловки повреждения получили школы №82 и №42. Кроме того, вследствие обстрелов ВСУ повреждены ряд жилых домов, газопровод и автомобили, также в многоквартирных жилых домах произошло возгорание. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250121/gorlovka-1994866917.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины, происшествия, сцкк