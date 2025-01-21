https://ria.ru/20250121/gorlovka-1994866917.html

ВСУ обесточили два поселка при обстреле Горловки

ВСУ обесточили два поселка при обстреле Горловки - РИА Новости, 21.01.2025

ВСУ обесточили два поселка при обстреле Горловки

Два поселка в Горловке в ДНР остались без электроснабжения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T18:01:00+03:00

2025-01-21T18:01:00+03:00

2025-01-21T18:01:00+03:00

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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Два поселка в Горловке в ДНР остались без электроснабжения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило во вторник, что ВСУ с 13.00 по 17.30 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки. "В связи с обстрелом со стороны украинских террористов обесточены посёлки шахты им. Ю. А. Гагарина, шахты "19/20"", - говорится в сообщении мэра. Он также сообщил, что в результате обстрелов повреждения получили многоквартирный дом, одно из учреждений и ряд домостроений. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250118/ukraina-1994272755.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

горловка

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россия, донецкая народная республика, горловка, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия