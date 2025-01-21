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ВСУ обесточили два поселка при обстреле Горловки
ВСУ обесточили два поселка при обстреле Горловки - РИА Новости, 21.01.2025
ВСУ обесточили два поселка при обстреле Горловки
Два поселка в Горловке в ДНР остались без электроснабжения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T18:01:00+03:00
2025-01-21T18:01:00+03:00
2025-01-21T18:01:00+03:00
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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Два поселка в Горловке в ДНР остались без электроснабжения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило во вторник, что ВСУ с 13.00 по 17.30 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки. "В связи с обстрелом со стороны украинских террористов обесточены посёлки шахты им. Ю. А. Гагарина, шахты "19/20"", - говорится в сообщении мэра. Он также сообщил, что в результате обстрелов повреждения получили многоквартирный дом, одно из учреждений и ряд домостроений. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250118/ukraina-1994272755.html
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россия, донецкая народная республика, горловка, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обесточили два поселка при обстреле Горловки
Мэр Приходько: ВСУ обстреляли Горловку, обесточив два поселка