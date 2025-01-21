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При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 21.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:27 21.01.2025 (обновлено: 21:20 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/gladkov-1994886503.html
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 21.01.2025
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина
Мужчина получил ранения при атаке беспилотника ВСУ на село Ясные Зори в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T20:27:00+03:00
2025-01-21T21:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Мужчина получил ранения при атаке беспилотника ВСУ на село Ясные Зори в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Белгородский район вновь под ударом ВСУ. ​​​​​​​В селе Ясные Зори в результате атаки беспилотника ранен мужчина. Пострадавшего с баротравмой и множественными осколочными ранениями ног попутным транспортом доставили в Октябрьскую РБ. После осмотра и оказания первой помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода", — написал он. Гладков уточнил, что за медицинской помощью обратились родители с 11-летним ребенком, который получил баротравму при отражении средствами ПВО атаки над Белгородским районом. После осмотра и оказания необходимой помощи мальчик будет проходить лечение амбулаторно.ВСУ ежедневно обстреливают российскую территорию, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С 9 августа прошлого года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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россия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина

Гладков: дрон ВСУ ранил мужчину в белгородском селе Ясные Зори

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Мужчина получил ранения при атаке беспилотника ВСУ на село Ясные Зори в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Белгородский район вновь под ударом ВСУ. ​​​​​​​В селе Ясные Зори в результате атаки беспилотника ранен мужчина. Пострадавшего с баротравмой и множественными осколочными ранениями ног попутным транспортом доставили в Октябрьскую РБ. После осмотра и оказания первой помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода", — написал он.
Гладков уточнил, что за медицинской помощью обратились родители с 11-летним ребенком, который получил баротравму при отражении средствами ПВО атаки над Белгородским районом. После осмотра и оказания необходимой помощи мальчик будет проходить лечение амбулаторно.
ВСУ ежедневно обстреливают российскую территорию, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С 9 августа прошлого года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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