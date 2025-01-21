https://ria.ru/20250121/gladkov-1994886503.html

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 21.01.2025

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина

Мужчина получил ранения при атаке беспилотника ВСУ на село Ясные Зори в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2025

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2025-01-21T20:27:00+03:00

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специальная военная операция на украине

россия

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Мужчина получил ранения при атаке беспилотника ВСУ на село Ясные Зори в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Белгородский район вновь под ударом ВСУ. ​​​​​​​В селе Ясные Зори в результате атаки беспилотника ранен мужчина. Пострадавшего с баротравмой и множественными осколочными ранениями ног попутным транспортом доставили в Октябрьскую РБ. После осмотра и оказания первой помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода", — написал он. Гладков уточнил, что за медицинской помощью обратились родители с 11-летним ребенком, который получил баротравму при отражении средствами ПВО атаки над Белгородским районом. После осмотра и оказания необходимой помощи мальчик будет проходить лечение амбулаторно.ВСУ ежедневно обстреливают российскую территорию, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С 9 августа прошлого года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия