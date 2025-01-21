https://ria.ru/20250121/germanija-1994766559.html

В Германии призвали выработать общую стратегию по отношению к США

В Германии призвали выработать общую стратегию по отношению к США - РИА Новости, 21.01.2025

В Германии призвали выработать общую стратегию по отношению к США

Европейцы должны выработать общую стратегию по отношению к США при ведущей роли ФРГ, заявил кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T11:55:00+03:00

2025-01-21T11:55:00+03:00

2025-01-21T11:55:00+03:00

в мире

германия

сша

америка

дональд трамп

фридрих мерц

марк рютте

хдс/хсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906115242_0:155:3068:1881_1920x0_80_0_0_6c4d6a9ad2524f30acbddafad4713fb4.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Европейцы должны выработать общую стратегию по отношению к США при ведущей роли ФРГ, заявил кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц в интервью радиостанции Deutschlandfunk на фоне вступления в должность американского президента Дональда Трампа. "Нам важно сначала тщательно проанализировать, что идет со стороны Америки, что это означает для Европы. Затем европейцы должны разработать общую стратегию, не только Германия, Франция, другие по отдельности, а европейцы вместе, и Германия должна взять на себя ведущую роль… Речь должна идти, в первую очередь, о торговой политике, как будет развиваться трансатлантическая торговля. В этом мы, немцы, заинтересованы больше всего… Америка – наш крупнейший торговый партнер в мире", - заявил политик. Европейцы должны сосредоточиться на вопросах обеспечения собственной безопасности и усиления своей позиции в торговых отношениях с США, отметил Мерц. От того, "готова ли Германия вновь активно участвовать в жизни Европы" и "брать на себя ответственность лидера в Европе" зависит, используют ли европейцы "многочисленные возможности", которые перед ними открываются, добавил он. "Мы (европейцы – ред.) по-прежнему зависимы от военных поставок из США, потому что, мы например, сами не производим боевые самолеты, в которых нуждаемся. Если мы объединим усилия…, тогда мы сможем договариваться о других ценах (на поставки – ред.)", - заявил политик. Германии в следующие три-четыре года лучше сконцентрироваться на поддержании расходов на оборону на уровне не менее 2% ВВП, прокомментировал глава немецкой оппозиции призывы Трампа и членов правительства ФРГ значительно повысить этот показатель. В декабре команда Трампа проинформировала европейских чиновников о том, что новая американская администрация потребует от каждого члена НАТО обязательных расходов на оборону в размере 5% от их ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать установленный сейчас показатель в 2%. Глава министерства экономики ФРГ Роберт Хабек призвал увеличить это значение до 3,5%. Согласно последнему опросу института INSA, блок ХДС/ХСС остается наиболее популярной политической силой с рейтингом в 29%, на втором месте идёт правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рейтингом 21,5%, а социал-демократы - лишь третьи с поддержкой в районе 16%. Досрочные выборы в бундестаг состоятся 23 февраля.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994593899.html

https://ria.ru/20250121/velikobritaniya-1994739965.html

германия

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, сша, америка, дональд трамп, фридрих мерц, марк рютте, хдс/хсс, нато