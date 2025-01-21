Герасимов посетил группировку "Центр" в зоне спецоперации
Начальник Генштаба Герасимов посетил танковую дивизию и мотострелковую бригаду
© Минобороны РоссииНачальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время посещения танковой дивизии и мотострелковой бригады группировки войск "Центр" в зоне СВО. Кадр видео
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время посещения танковой дивизии и мотострелковой бригады группировки войск "Центр" в зоне СВО. Кадр видео
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил в зоне спецоперации танковую дивизию и мотострелковую бригаду группировки войск "Центр", подвёл промежуточные итоги и поставил задачи на дальнейшие действия, сообщили в Минобороны РФ.
"Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов посетил танковую дивизию и мотострелковую бригаду группировки войск "Центр", выполняющие боевые задачи на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на передовых пунктах управления данных соединений начальник Генерального штаба ВС РФ вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении населенных пунктов Донецкой Народной Республики, а также поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач.
"В ходе работы генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующего группировкой войск "Центр", командиров соединений, других должностных лиц о ходе выполнения задач в зоне ответственности. В завершении работы начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр" и поставил задачи на дальнейшие действия", - сообщили в Минобороны.
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