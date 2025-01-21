https://ria.ru/20250121/gerasimov-1994843554.html

Герасимов посетил группировку "Центр" в зоне спецоперации

Герасимов посетил группировку "Центр" в зоне спецоперации - РИА Новости, 21.01.2025

Герасимов посетил группировку "Центр" в зоне спецоперации

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил в зоне спецоперации танковую дивизию и мотострелковую бригаду группировки войск "Центр", подвёл промежуточные РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T17:02:00+03:00

2025-01-21T17:02:00+03:00

2025-01-21T17:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

валерий герасимов

вооруженные силы рф

генеральный штаб вооруженных сил российской федерации

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил в зоне спецоперации танковую дивизию и мотострелковую бригаду группировки войск "Центр", подвёл промежуточные итоги и поставил задачи на дальнейшие действия, сообщили в Минобороны РФ. "Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов посетил танковую дивизию и мотострелковую бригаду группировки войск "Центр", выполняющие боевые задачи на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на передовых пунктах управления данных соединений начальник Генерального штаба ВС РФ вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении населенных пунктов Донецкой Народной Республики, а также поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач. "В ходе работы генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующего группировкой войск "Центр", командиров соединений, других должностных лиц о ходе выполнения задач в зоне ответственности. В завершении работы начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр" и поставил задачи на дальнейшие действия", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, донецкая народная республика, валерий герасимов, вооруженные силы рф, генеральный штаб вооруженных сил российской федерации