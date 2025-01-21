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Герасимов посетил группировку "Центр" в зоне спецоперации - РИА Новости, 21.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:02 21.01.2025 (обновлено: 17:11 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/gerasimov-1994843554.html
Герасимов посетил группировку "Центр" в зоне спецоперации
Герасимов посетил группировку "Центр" в зоне спецоперации - РИА Новости, 21.01.2025
Герасимов посетил группировку "Центр" в зоне спецоперации
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил в зоне спецоперации танковую дивизию и мотострелковую бригаду группировки войск "Центр", подвёл промежуточные РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T17:02:00+03:00
2025-01-21T17:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
валерий герасимов
вооруженные силы рф
генеральный штаб вооруженных сил российской федерации
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил в зоне спецоперации танковую дивизию и мотострелковую бригаду группировки войск "Центр", подвёл промежуточные итоги и поставил задачи на дальнейшие действия, сообщили в Минобороны РФ. "Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов посетил танковую дивизию и мотострелковую бригаду группировки войск "Центр", выполняющие боевые задачи на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на передовых пунктах управления данных соединений начальник Генерального штаба ВС РФ вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении населенных пунктов Донецкой Народной Республики, а также поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач. "В ходе работы генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующего группировкой войск "Центр", командиров соединений, других должностных лиц о ходе выполнения задач в зоне ответственности. В завершении работы начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр" и поставил задачи на дальнейшие действия", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, донецкая народная республика, валерий герасимов, вооруженные силы рф, генеральный штаб вооруженных сил российской федерации
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации
Герасимов посетил группировку "Центр" в зоне спецоперации

Начальник Генштаба Герасимов посетил танковую дивизию и мотострелковую бригаду

© Минобороны РоссииНачальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время посещения танковой дивизии и мотострелковой бригады группировки войск "Центр" в зоне СВО. Кадр видео
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время посещения танковой дивизии и мотострелковой бригады группировки войск Центр в зоне СВО. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Минобороны России
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время посещения танковой дивизии и мотострелковой бригады группировки войск "Центр" в зоне СВО. Кадр видео
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил в зоне спецоперации танковую дивизию и мотострелковую бригаду группировки войск "Центр", подвёл промежуточные итоги и поставил задачи на дальнейшие действия, сообщили в Минобороны РФ.
"Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов посетил танковую дивизию и мотострелковую бригаду группировки войск "Центр", выполняющие боевые задачи на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на передовых пунктах управления данных соединений начальник Генерального штаба ВС РФ вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении населенных пунктов Донецкой Народной Республики, а также поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач.
"В ходе работы генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующего группировкой войск "Центр", командиров соединений, других должностных лиц о ходе выполнения задач в зоне ответственности. В завершении работы начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр" и поставил задачи на дальнейшие действия", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВалерий ГерасимовВооруженные силы РФГенеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации
 
 
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