https://ria.ru/20250121/genotsid-1994838191.html

Прокуратура попросит признать действия фашистов в Северной Осетии геноцидом

Прокуратура попросит признать действия фашистов в Северной Осетии геноцидом - РИА Новости, 21.01.2025

Прокуратура попросит признать действия фашистов в Северной Осетии геноцидом

Прокуратура Северной Осетии подаст в суд заявление с требованием признать геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков на территории... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T16:32:00+03:00

2025-01-21T16:32:00+03:00

2025-01-21T16:35:00+03:00

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ПЯТИГОРСК, 21 янв - РИА Новости. Прокуратура Северной Осетии подаст в суд заявление с требованием признать геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков на территории Северной Осетии в период Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры."Организована работа по подготовке и подаче в суд заявления об установлении факта, имеющего юридическое значение, – признания установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками против мирного населения и военнопленных в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., на территории республики Северная Осетия – Алания, военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что для этого в регионе создана временная межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли работники аппарата прокуратуры, представители МВД, УФСБ, СК, управления министерства юстиции, архивной службы, Национального музея, Северо-Осетинского государственного университета.

https://ria.ru/20250109/kalmykija-1992931464.html

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следственный комитет россии (ск рф), ссср, северо-осетинский государственный университет, общество