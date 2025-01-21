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Прокуратура попросит признать действия фашистов в Северной Осетии геноцидом
Прокуратура попросит признать действия фашистов в Северной Осетии геноцидом - РИА Новости, 21.01.2025
Прокуратура попросит признать действия фашистов в Северной Осетии геноцидом
Прокуратура Северной Осетии подаст в суд заявление с требованием признать геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков на территории... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T16:32:00+03:00
2025-01-21T16:32:00+03:00
2025-01-21T16:35:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 21 янв - РИА Новости. Прокуратура Северной Осетии подаст в суд заявление с требованием признать геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков на территории Северной Осетии в период Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры."Организована работа по подготовке и подаче в суд заявления об установлении факта, имеющего юридическое значение, – признания установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками против мирного населения и военнопленных в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., на территории республики Северная Осетия – Алания, военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что для этого в регионе создана временная межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли работники аппарата прокуратуры, представители МВД, УФСБ, СК, управления министерства юстиции, архивной службы, Национального музея, Северо-Осетинского государственного университета.
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следственный комитет россии (ск рф), ссср, северо-осетинский государственный университет, общество
Следственный комитет России (СК РФ), СССР, Северо-Осетинский государственный университет, Общество
Прокуратура попросит признать действия фашистов в Северной Осетии геноцидом
Прокуратура попросит признать преступления фашистов в Северной Осетии геноцидом