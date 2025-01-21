https://ria.ru/20250121/gd-1994751364.html

В Госдуму внесли проект о лишении мигрантов права на налоговые вычеты

В Госдуму внесли проект о лишении мигрантов права на налоговые вычеты - РИА Новости, 21.01.2025

В Госдуму внесли проект о лишении мигрантов права на налоговые вычеты

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в ГД законопроект, которым предлагается лишить иностранных... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T10:39:00+03:00

2025-01-21T10:39:00+03:00

2025-01-21T10:39:00+03:00

россия

леонид слуцкий (политик)

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лдпр

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общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в ГД законопроект, которым предлагается лишить иностранных граждан, работающих в России по трудовому договору или патенту, права на получение налоговых вычетов при уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) независимо от статуса налогового резидента РФ, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается лишить права иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в соответствии с трудовым договором или гражданско-правовым договором на выполнение работ (оказание услуг) на основании патента, на получение налоговых вычетов независимо от статуса налогового резидента РФ при уплате НДФЛ", - сказано в документе. В законопроекте отмечается, что согласно действующей норме мигранты, которые работают на территории РФ по патенту или трудовому договору, обязаны платить НДФЛ. При этом если такие иностранцы находятся в России более 183 дней, они могут получить статус налогового резидента и наравне с гражданами нашей страны получать стандартные социальные, имущественные и иные налоговые вычеты, на которые имеют право россияне. Как ранее пояснил РИА Новости Слуцкий, налоговые вычеты являются формой социальной поддержки, которая должна в первую очередь быть направлена на граждан России, на тех, кто живёт, трудится в России, вкладывает в отечественную экономику. По его словам, трудовые мигранты, зарабатывая в России, большую часть денег отправляют в свои страны. "Если учесть, что только с января по октябрь 2024 года российские работодатели официально приняли на работу 2,5 миллиона иностранцев, а квота на них в 2025 году составит почти 235 тысяч разрешений на работу, бюджеты всех уровней теряют огромные суммы. Законодательная инициатива ЛДПР предлагает исключить возможность получения трудовыми мигрантами налоговых вычетов по НДФЛ независимо от статуса налогового резидента. Россия должна выигрывать от наличия иностранной рабочей силы, чтобы бюджет лишь наполнялся средствами от подоходного налога, которые потом пойдут на развитие социальной инфраструктуры, а не утекал обратно в карман мигрантов", – добавил парламентарий. По мнению авторов инициативы, законопроект позволит снизить размеры выпадающих доходов в регионах и направить высвобождающиеся средства на решение социальных проблем граждан России.

https://ria.ru/20250107/migranty-1992739843.html

https://realty.ria.ru/20241225/minstroy-1991149541.html

https://ria.ru/20241203/gosduma-1987047034.html

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россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, год семьи, общество