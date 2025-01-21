https://ria.ru/20250121/gaza-1994810127.html

"Исламский джихад" сообщил, что отпустит нескольких заложников в Газе

"Исламский джихад" сообщил, что отпустит нескольких заложников в Газе - РИА Новости, 21.01.2025

"Исламский джихад" сообщил, что отпустит нескольких заложников в Газе

Палестинское движение "Исламский джихад" в ближайшие дни отпустит на свободу нескольких израильских заложников в секторе Газа, заявил представитель военного... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T14:53:00+03:00

2025-01-21T14:53:00+03:00

2025-01-21T15:04:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Палестинское движение "Исламский джихад" в ближайшие дни отпустит на свободу нескольких израильских заложников в секторе Газа, заявил представитель военного крыла движения Абу Хамза."Придерживаясь положений соглашения о прекращении огня (в секторе Газа - ред.), ...в ближайшие дни мы отпустим на свободу нескольких заключенных врага, которые находятся у нас, в соответствии с условиями первого этапа (соглашения - ред.)", - заявил представитель в воем обращении, размещенном в Telegram-канале вооруженного крыла "Исламского джихада".При освобождении заложников "Исламский джихад" будет действовать в координации с вооруженным крылом движения ХАМАС "Бригады Кассама", отметил военный представитель.

https://ria.ru/20250120/izrail-1994532513.html

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в мире, исламский джихад, хамас