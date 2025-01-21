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Второй этап обмена заложниками в Газе пройдет на выходных, заявили в Катаре - РИА Новости, 21.01.2025
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14:26 21.01.2025 (обновлено: 14:27 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/gaza-1994804266.html
Второй этап обмена заложниками в Газе пройдет на выходных, заявили в Катаре
Второй этап обмена заложниками в Газе пройдет на выходных, заявили в Катаре - РИА Новости, 21.01.2025
Второй этап обмена заложниками в Газе пройдет на выходных, заявили в Катаре
Второй этап обмена израильскими заложниками в секторе Газа и палестинскими узниками состоится на выходных, после этого палестинцы начнут возвращаться с юга на... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T14:26:00+03:00
2025-01-21T14:27:00+03:00
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ДОХА, 21 янв - РИА Новости. Второй этап обмена израильскими заложниками в секторе Газа и палестинскими узниками состоится на выходных, после этого палестинцы начнут возвращаться с юга на север сектора Газа, сообщил на еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. "Второй этап обмена состоится в выходные, после этого будет облегчено перемещение с юга на север", - сказал аль-Ансари. "Мы полагаем, что предстоящий обмен пройдет более гладко", - добавил он.
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в мире, катар, сектор газа
В мире, Катар, Сектор Газа
Второй этап обмена заложниками в Газе пройдет на выходных, заявили в Катаре

Аль-Ансари: палестинцы смогут вернуться на север Газы на выходных

© AP Photo / Yousef MasoudПалестинские бойцы на захваченном израильском танке
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Yousef Masoud
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке. Архивное фото
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ДОХА, 21 янв - РИА Новости. Второй этап обмена израильскими заложниками в секторе Газа и палестинскими узниками состоится на выходных, после этого палестинцы начнут возвращаться с юга на север сектора Газа, сообщил на еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
"Второй этап обмена состоится в выходные, после этого будет облегчено перемещение с юга на север", - сказал аль-Ансари.
"Мы полагаем, что предстоящий обмен пройдет более гладко", - добавил он.
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