https://ria.ru/20250121/gaza-1994761424.html

Посол России в Израиле рассказал о согражданах в секторе Газа

Посол России в Израиле рассказал о согражданах в секторе Газа - РИА Новости, 21.01.2025

Посол России в Израиле рассказал о согражданах в секторе Газа

Несколько десятков россиян находятся на территории сектора Газа, есть случаи, когда им требуется помощь по гуманитарным соображениям, сообщил посол РФ в Израиле РИА Новости, 21.01.2025

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Несколько десятков россиян находятся на территории сектора Газа, есть случаи, когда им требуется помощь по гуманитарным соображениям, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. "Несколько десятков есть. Есть и гуманитарные случаи, над которыми мы работаем. Там есть человек больной, страдает тяжелым заболеванием. Мы стараемся его из сектора Газа вызволить и отправить в Россию на воссоединение с семьей. Есть и другие. Но речь идёт о, действительно, десятках палестинцев, которые имеют в том числе российское гражданство", - сказал Викторов в эфире телеканала "Россия 24". Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250120/gaza-1994587072.html

https://ria.ru/20250119/gaza-1994497214.html

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в мире, израиль, россия, катар, анатолий викторов, хамас