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Россиянина, находящегося в заложниках в Газе, могут скоро освободить - РИА Новости, 21.01.2025
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10:51 21.01.2025 (обновлено: 15:03 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/gaza-1994754353.html
Россиянина, находящегося в заложниках в Газе, могут скоро освободить
Россиянина, находящегося в заложниках в Газе, могут скоро освободить - РИА Новости, 21.01.2025
Россиянина, находящегося в заложниках в Газе, могут скоро освободить
Россиянина с двойным гражданством Александра Труфанова, остающегося в заложниках в секторе Газа, могут освободить в течение месяца, заявил российский посол в... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T10:51:00+03:00
2025-01-21T15:03:00+03:00
в мире
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катар
анатолий викторов
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Россиянина с двойным гражданством Александра Труфанова, остающегося в заложниках в секторе Газа, могут освободить в течение месяца, заявил российский посол в Израиле Анатолий Викторов в эфире канала "Россия 24"."Простая математика подсказывает, к сожалению, что речь не идет о ближайших волнах освобождения заложников, но в течение трех-четырех недель, судя по графику, он будет освобожден", — сказал дипломат.Он отметил, что других заложников с российским гражданством в секторе Газа нет.На этой неделе Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, затем перекинулись в Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап этой сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия должны увеличиться поставки гуманитарной помощи. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Первых трех заложниц ХАМАС освободил 19 января. Израиль, со своей стороны, выпустил из тюрем 90 заключенных палестинок.
https://ria.ru/20250120/khamas-1994713846.html
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в мире, россия, израиль, катар, анатолий викторов, хамас
В мире, Россия, Израиль, Катар, Анатолий Викторов, ХАМАС
Россиянина, находящегося в заложниках в Газе, могут скоро освободить

Посол России в Израиле заявил, что россиянина могут скоро освободить из Газы

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Россиянина с двойным гражданством Александра Труфанова, остающегося в заложниках в секторе Газа, могут освободить в течение месяца, заявил российский посол в Израиле Анатолий Викторов в эфире канала "Россия 24".
"Простая математика подсказывает, к сожалению, что речь не идет о ближайших волнах освобождения заложников, но в течение трех-четырех недель, судя по графику, он будет освобожден", — сказал дипломат.
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Он отметил, что других заложников с российским гражданством в секторе Газа нет.
На этой неделе Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, затем перекинулись в Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап этой сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия должны увеличиться поставки гуманитарной помощи. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Первых трех заложниц ХАМАС освободил 19 января. Израиль, со своей стороны, выпустил из тюрем 90 заключенных палестинок.
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