https://ria.ru/20250121/gaza-1994754353.html

Россиянина, находящегося в заложниках в Газе, могут скоро освободить

Россиянина, находящегося в заложниках в Газе, могут скоро освободить - РИА Новости, 21.01.2025

Россиянина, находящегося в заложниках в Газе, могут скоро освободить

Россиянина с двойным гражданством Александра Труфанова, остающегося в заложниках в секторе Газа, могут освободить в течение месяца, заявил российский посол в... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T10:51:00+03:00

2025-01-21T10:51:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Россиянина с двойным гражданством Александра Труфанова, остающегося в заложниках в секторе Газа, могут освободить в течение месяца, заявил российский посол в Израиле Анатолий Викторов в эфире канала "Россия 24"."Простая математика подсказывает, к сожалению, что речь не идет о ближайших волнах освобождения заложников, но в течение трех-четырех недель, судя по графику, он будет освобожден", — сказал дипломат.Он отметил, что других заложников с российским гражданством в секторе Газа нет.На этой неделе Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, затем перекинулись в Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап этой сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия должны увеличиться поставки гуманитарной помощи. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Первых трех заложниц ХАМАС освободил 19 января. Израиль, со своей стороны, выпустил из тюрем 90 заключенных палестинок.

https://ria.ru/20250120/khamas-1994713846.html

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в мире, россия, израиль, катар, анатолий викторов, хамас