Гагин рассказал о военном ВСУ, прикрывавшемся от дрона ребенком
Гагин: военный ВСУ прикрывался ребенком, спасаясь российского дрона
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Офицер ВСУ использовал в качестве прикрытия от атаки российского FPV-дрона ребенка с оккупированных украинскими боевиками территорий, дальнейшая судьба этого ребенка не известна, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
Ранее начальник расчета FPV-дрона разведывательной роты ВС РФ рассказал, как на донецком направлении зоны СВО один из украинских офицеров привез с собой на передовую ребенка. В машине ВСУ был детектор, обнаруживший дрон. В момент атаки российского FPV-дрона из машины выскочили двое военнослужащих ВСУ. Водитель отбежал от машины и упал недалеко, офицер вышел с ребенком на руках и повернулся лицом к дрону. Военнослужащий ВС РФ в последний момент успел увернуть ударный беспилотник.
"Он (военнослужащий ВСУ - ред.) использовал, скорее всего, не своего ребенка, вряд ли это его ребенок, скорее всего, это ребенок как раз с территории, которую они оккупировали, и судьба этого ребенка пока не известна на самом деле... и примерно так же, как вела себя террористка "Тайра", когда выходила из окружения, когда она взяла в заложники мариупольских детей", - рассказал агентству Гагин.
По его словам, украинский военнослужащий, который прикрылся ребенком, выходя из машины, когда его атаковал российский FPV-дрон, в очередной раз продемонстрировал настоящее лицо украинских так называемых офицеров, у которых отсутствует слово "честь".
"Это очень страшно, но это в очередной раз показывает, что Украина — это террористический режим, и служат ему такие же террористы и просто нелюди. И уж точно офицерами этих людей назвать нельзя", - подытожил Гагин.