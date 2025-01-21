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Гагин рассказал о военном ВСУ, прикрывавшемся от дрона ребенком - РИА Новости, 21.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:20 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/gagin-1994893697.html
Гагин рассказал о военном ВСУ, прикрывавшемся от дрона ребенком
Гагин рассказал о военном ВСУ, прикрывавшемся от дрона ребенком - РИА Новости, 21.01.2025
Гагин рассказал о военном ВСУ, прикрывавшемся от дрона ребенком
Офицер ВСУ использовал в качестве прикрытия от атаки российского FPV-дрона ребенка с оккупированных украинскими боевиками территорий, дальнейшая судьба этого... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T22:20:00+03:00
2025-01-21T22:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ян гагин
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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Офицер ВСУ использовал в качестве прикрытия от атаки российского FPV-дрона ребенка с оккупированных украинскими боевиками территорий, дальнейшая судьба этого ребенка не известна, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. Ранее начальник расчета FPV-дрона разведывательной роты ВС РФ рассказал, как на донецком направлении зоны СВО один из украинских офицеров привез с собой на передовую ребенка. В машине ВСУ был детектор, обнаруживший дрон. В момент атаки российского FPV-дрона из машины выскочили двое военнослужащих ВСУ. Водитель отбежал от машины и упал недалеко, офицер вышел с ребенком на руках и повернулся лицом к дрону. Военнослужащий ВС РФ в последний момент успел увернуть ударный беспилотник. "Он (военнослужащий ВСУ - ред.) использовал, скорее всего, не своего ребенка, вряд ли это его ребенок, скорее всего, это ребенок как раз с территории, которую они оккупировали, и судьба этого ребенка пока не известна на самом деле... и примерно так же, как вела себя террористка "Тайра", когда выходила из окружения, когда она взяла в заложники мариупольских детей", - рассказал агентству Гагин. По его словам, украинский военнослужащий, который прикрылся ребенком, выходя из машины, когда его атаковал российский FPV-дрон, в очередной раз продемонстрировал настоящее лицо украинских так называемых офицеров, у которых отсутствует слово "честь". "Это очень страшно, но это в очередной раз показывает, что Украина — это террористический режим, и служат ему такие же террористы и просто нелюди. И уж точно офицерами этих людей назвать нельзя", - подытожил Гагин.
https://ria.ru/20250121/vsu-1994737457.html
https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994735139.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ян гагин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ян Гагин
Гагин рассказал о военном ВСУ, прикрывавшемся от дрона ребенком

Гагин: военный ВСУ прикрывался ребенком, спасаясь российского дрона

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Офицер ВСУ использовал в качестве прикрытия от атаки российского FPV-дрона ребенка с оккупированных украинскими боевиками территорий, дальнейшая судьба этого ребенка не известна, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
Ранее начальник расчета FPV-дрона разведывательной роты ВС РФ рассказал, как на донецком направлении зоны СВО один из украинских офицеров привез с собой на передовую ребенка. В машине ВСУ был детектор, обнаруживший дрон. В момент атаки российского FPV-дрона из машины выскочили двое военнослужащих ВСУ. Водитель отбежал от машины и упал недалеко, офицер вышел с ребенком на руках и повернулся лицом к дрону. Военнослужащий ВС РФ в последний момент успел увернуть ударный беспилотник.
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"Он (военнослужащий ВСУ - ред.) использовал, скорее всего, не своего ребенка, вряд ли это его ребенок, скорее всего, это ребенок как раз с территории, которую они оккупировали, и судьба этого ребенка пока не известна на самом деле... и примерно так же, как вела себя террористка "Тайра", когда выходила из окружения, когда она взяла в заложники мариупольских детей", - рассказал агентству Гагин.
По его словам, украинский военнослужащий, который прикрылся ребенком, выходя из машины, когда его атаковал российский FPV-дрон, в очередной раз продемонстрировал настоящее лицо украинских так называемых офицеров, у которых отсутствует слово "честь".
"Это очень страшно, но это в очередной раз показывает, что Украина — это террористический режим, и служат ему такие же террористы и просто нелюди. И уж точно офицерами этих людей назвать нельзя", - подытожил Гагин.
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