https://ria.ru/20250121/france-1994821001.html

Проект Макрона о мобилизации вызвал вопросы на Западе

Проект Макрона о мобилизации вызвал вопросы на Западе - РИА Новости, 21.01.2025

Проект Макрона о мобилизации вызвал вопросы на Западе

Проект президента Франции Эммануэля Макрона о дополнительной мобилизации вызвал вопросы у ирландского журналиста Чея Боуза в соцсети X. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:23:00+03:00

2025-01-21T15:23:00+03:00

2025-01-21T15:23:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Проект президента Франции Эммануэля Макрона о дополнительной мобилизации вызвал вопросы у ирландского журналиста Чея Боуза в соцсети X."Президент Франции призвал правительство срочно увеличить набор молодых добровольцев во французскую армию, чтобы укрепить ее, "когда придет время". Придет время для чего? Свергнуть его правительство?", — написал он.Как накануне сообщила газета Monde, Макрон объявил о проекте "с расплывчатыми контурами по "мобилизации" большего числа молодых добровольцев для усиления армии в случае необходимости". Отмечается, что украинский конфликт может стать "концом Универсальной национальной службы" во Франции.После инаугурации президента США Дональда Трампа французский лидер выступил с заявлением о том, что "украинский конфликт не закончится ни завтра, ни послезавтра". По его мнению, западные союзники должны продолжать оказывать поддержку киевскому режиму ради собственной безопасности.В середине января СМИ сообщали, что Вооруженные силы Франции осенью провели учения для подготовки в случае их развертывания на Украине. Учения, в которых были задействованы 3200 военных, прошли на территории, "топография которой аналогична излучине Днепра к северу от Киева", уточнял портал Intelligence Online.Новый глава американского государства ранее утверждал, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был хозяином Белого дома вместо Джо Байдена. Он также говорил о намерении в случае переизбрания добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал этот конфликт слишком сложным вопросом, чтобы разрешить его за один день.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994625035.html

https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html

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в мире, франция, украина, эммануэль макрон, чей боуз, дональд трамп, сша