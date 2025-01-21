Рейтинг@Mail.ru
Проект Макрона о мобилизации вызвал вопросы на Западе - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/france-1994821001.html
Проект Макрона о мобилизации вызвал вопросы на Западе
Проект Макрона о мобилизации вызвал вопросы на Западе - РИА Новости, 21.01.2025
Проект Макрона о мобилизации вызвал вопросы на Западе
Проект президента Франции Эммануэля Макрона о дополнительной мобилизации вызвал вопросы у ирландского журналиста Чея Боуза в соцсети X. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:23:00+03:00
2025-01-21T15:23:00+03:00
в мире
франция
украина
эммануэль макрон
чей боуз
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974799816_0:44:2985:1723_1920x0_80_0_0_81826d839c1d3ae1b161dc1249211641.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Проект президента Франции Эммануэля Макрона о дополнительной мобилизации вызвал вопросы у ирландского журналиста Чея Боуза в соцсети X."Президент Франции призвал правительство срочно увеличить набор молодых добровольцев во французскую армию, чтобы укрепить ее, "когда придет время". Придет время для чего? Свергнуть его правительство?", — написал он.Как накануне сообщила газета Monde, Макрон объявил о проекте "с расплывчатыми контурами по "мобилизации" большего числа молодых добровольцев для усиления армии в случае необходимости". Отмечается, что украинский конфликт может стать "концом Универсальной национальной службы" во Франции.После инаугурации президента США Дональда Трампа французский лидер выступил с заявлением о том, что "украинский конфликт не закончится ни завтра, ни послезавтра". По его мнению, западные союзники должны продолжать оказывать поддержку киевскому режиму ради собственной безопасности.В середине января СМИ сообщали, что Вооруженные силы Франции осенью провели учения для подготовки в случае их развертывания на Украине. Учения, в которых были задействованы 3200 военных, прошли на территории, "топография которой аналогична излучине Днепра к северу от Киева", уточнял портал Intelligence Online.Новый глава американского государства ранее утверждал, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был хозяином Белого дома вместо Джо Байдена. Он также говорил о намерении в случае переизбрания добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал этот конфликт слишком сложным вопросом, чтобы разрешить его за один день.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994625035.html
https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html
франция
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974799816_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_07541fbb752d0bdd8d4ebd55787e436f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, украина, эммануэль макрон, чей боуз, дональд трамп, сша
В мире, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Чей Боуз, Дональд Трамп, США
Проект Макрона о мобилизации вызвал вопросы на Западе

Журналист Боуз выразил недоумение из-за проекта Макрона о мобилизации

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Проект президента Франции Эммануэля Макрона о дополнительной мобилизации вызвал вопросы у ирландского журналиста Чея Боуза в соцсети X.
"Президент Франции призвал правительство срочно увеличить набор молодых добровольцев во французскую армию, чтобы укрепить ее, "когда придет время". Придет время для чего? Свергнуть его правительство?", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Возвращение Трампа: конец американских претензий на мировую гегемонию
20 января, 18:00
Как накануне сообщила газета Monde, Макрон объявил о проекте "с расплывчатыми контурами по "мобилизации" большего числа молодых добровольцев для усиления армии в случае необходимости". Отмечается, что украинский конфликт может стать "концом Универсальной национальной службы" во Франции.
После инаугурации президента США Дональда Трампа французский лидер выступил с заявлением о том, что "украинский конфликт не закончится ни завтра, ни послезавтра". По его мнению, западные союзники должны продолжать оказывать поддержку киевскому режиму ради собственной безопасности.
В середине января СМИ сообщали, что Вооруженные силы Франции осенью провели учения для подготовки в случае их развертывания на Украине. Учения, в которых были задействованы 3200 военных, прошли на территории, "топография которой аналогична излучине Днепра к северу от Киева", уточнял портал Intelligence Online.
Новый глава американского государства ранее утверждал, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был хозяином Белого дома вместо Джо Байдена. Он также говорил о намерении в случае переизбрания добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал этот конфликт слишком сложным вопросом, чтобы разрешить его за один день.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Идеология трампизма изменит США и весь мир
13 января, 08:00
 
В миреФранцияУкраинаЭммануэль МакронЧей БоузДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала