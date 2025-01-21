Рейтинг@Mail.ru
Фонд "Круг добра" помогает 69 детям из Смоленской области - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
17:06 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/fond-1994844703.html
Фонд "Круг добра" помогает 69 детям из Смоленской области
Фонд "Круг добра" помогает 69 детям из Смоленской области - РИА Новости, 21.01.2025
Фонд "Круг добра" помогает 69 детям из Смоленской области
Благотворительный фонд "Круг добра", созданный 4 года назад по инициативе президента России для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T17:06:00+03:00
2025-01-21T17:06:00+03:00
смоленская область
россия
смоленск
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_0:73:2064:1234_1920x0_80_0_0_7dba40ea1f1cfee5a9d46e14ea1732cf.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Благотворительный фонд "Круг добра", созданный 4 года назад по инициативе президента России для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, сегодня помогает 69 детям из Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. Глава региона обсудил вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия с фондом по программам медицинского и социального сопровождения ребят с тяжелыми заболеваниями на встрече с руководителем организации, протоиереем Александром Ткаченко, прибывшим в Смоленск с рабочим визитом. Анохин отметил, что с 2021 года на помощь ребятам Смоленской области фонд направил в общей сложности более 1,4 миллиарда рублей. "Шестилетний Милан Коркин из Рославльского района с редким диагнозом мышечная дистрофия Дюшенна получил благодаря президентскому фонду препарат генной терапии стоимостью около 300 миллионов рублей. Лекарство позволило затормозить патологические процессы, и теперь маленький смолянин растет активным и подвижным мальчиком", - привел пример губернатор. Он напомнил, что бюджет фонда формируется из части повышенной ставки НДФЛ на доходы россиян, превышающие 5 миллионов рублей в год. "Этот справедливый механизм финансирования "Круга добра", предложенный главой государства, позволил стать нашей стране одним из мировых лидеров в обеспечении терапией детей с тяжелыми и редкими заболеваниями", - подчеркнул Анохин.
https://ria.ru/20250120/anokhin-1994696312.html
россия
смоленск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_14:0:1858:1383_1920x0_80_0_0_48d4155fe0f65b25757ed2fe4f1891d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, смоленск, василий анохин
Смоленская область, Россия, Смоленск, Василий Анохин
Фонд "Круг добра" помогает 69 детям из Смоленской области

Губернатор Анохин: фонд "Круг добра" помогает 69 детям из Смоленской области

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Благотворительный фонд "Круг добра", созданный 4 года назад по инициативе президента России для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, сегодня помогает 69 детям из Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
Глава региона обсудил вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия с фондом по программам медицинского и социального сопровождения ребят с тяжелыми заболеваниями на встрече с руководителем организации, протоиереем Александром Ткаченко, прибывшим в Смоленск с рабочим визитом.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Глава Смоленщины Анохин рассказал о развитии дорожного хозяйства в регионе
20 января, 20:18
Анохин отметил, что с 2021 года на помощь ребятам Смоленской области фонд направил в общей сложности более 1,4 миллиарда рублей.
"Шестилетний Милан Коркин из Рославльского района с редким диагнозом мышечная дистрофия Дюшенна получил благодаря президентскому фонду препарат генной терапии стоимостью около 300 миллионов рублей. Лекарство позволило затормозить патологические процессы, и теперь маленький смолянин растет активным и подвижным мальчиком", - привел пример губернатор.
Он напомнил, что бюджет фонда формируется из части повышенной ставки НДФЛ на доходы россиян, превышающие 5 миллионов рублей в год. "Этот справедливый механизм финансирования "Круга добра", предложенный главой государства, позволил стать нашей стране одним из мировых лидеров в обеспечении терапией детей с тяжелыми и редкими заболеваниями", - подчеркнул Анохин.
 
Смоленская областьРоссияСмоленскВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала