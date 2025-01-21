https://ria.ru/20250121/fond-1994844703.html

Фонд "Круг добра" помогает 69 детям из Смоленской области

Фонд "Круг добра" помогает 69 детям из Смоленской области - РИА Новости, 21.01.2025

Фонд "Круг добра" помогает 69 детям из Смоленской области

Благотворительный фонд "Круг добра", созданный 4 года назад по инициативе президента России для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T17:06:00+03:00

2025-01-21T17:06:00+03:00

2025-01-21T17:06:00+03:00

смоленская область

россия

смоленск

василий анохин

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Благотворительный фонд "Круг добра", созданный 4 года назад по инициативе президента России для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, сегодня помогает 69 детям из Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. Глава региона обсудил вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия с фондом по программам медицинского и социального сопровождения ребят с тяжелыми заболеваниями на встрече с руководителем организации, протоиереем Александром Ткаченко, прибывшим в Смоленск с рабочим визитом. Анохин отметил, что с 2021 года на помощь ребятам Смоленской области фонд направил в общей сложности более 1,4 миллиарда рублей. "Шестилетний Милан Коркин из Рославльского района с редким диагнозом мышечная дистрофия Дюшенна получил благодаря президентскому фонду препарат генной терапии стоимостью около 300 миллионов рублей. Лекарство позволило затормозить патологические процессы, и теперь маленький смолянин растет активным и подвижным мальчиком", - привел пример губернатор. Он напомнил, что бюджет фонда формируется из части повышенной ставки НДФЛ на доходы россиян, превышающие 5 миллионов рублей в год. "Этот справедливый механизм финансирования "Круга добра", предложенный главой государства, позволил стать нашей стране одним из мировых лидеров в обеспечении терапией детей с тяжелыми и редкими заболеваниями", - подчеркнул Анохин.

https://ria.ru/20250120/anokhin-1994696312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, смоленск, василий анохин