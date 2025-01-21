https://ria.ru/20250121/florida-1994796272.html

Губернатор Флориды назвал Мексиканский залив Американским в документе

Губернатор Флориды назвал Мексиканский залив Американским в документе - РИА Новости, 21.01.2025

Губернатор Флориды назвал Мексиканский залив Американским в документе

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис первым назвал Мексиканский залив Американским в официальном документе - до указа президента США Дональда... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T13:53:00+03:00

2025-01-21T13:53:00+03:00

2025-01-21T13:53:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис первым назвал Мексиканский залив Американским в официальном документе - до указа президента США Дональда Трампа о переименовании. Немногим ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, которым распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки - согласно документу, министр внутренних дел США "в течение 30 дней" должен предпринять все "необходимые действия" для переименования. "Область низкого давления, перемещающаяся через Залив Америки и взаимодействующая с арктическим воздухом, повсеместно принесет разрушительную зимнюю погоду в северную Флориду, начиная со вторника 21 января 2025 года...", - следует из указа Десантиса об управлении чрезвычайными ситуациями. Издание New York Times в свою очередь обратило внимание, что губернатор использовал предложенное Трампом название залива до того, как президентом были приняты какие-либо меры для его официального переименования. Трамп еще до инаугурации сообщил о намерении переименовать Мексиканский залив в Американский, подчеркнув, что этот шаг станет частью новой политики его администрации.

https://ria.ru/20250109/meksika-1992872335.html

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в мире, мексиканский залив, сша, флорида, дональд трамп, рон десантис, инаугурация трампа — 2025