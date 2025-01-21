Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Флориды назвал Мексиканский залив Американским в документе - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/florida-1994796272.html
Губернатор Флориды назвал Мексиканский залив Американским в документе
Губернатор Флориды назвал Мексиканский залив Американским в документе - РИА Новости, 21.01.2025
Губернатор Флориды назвал Мексиканский залив Американским в документе
Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис первым назвал Мексиканский залив Американским в официальном документе - до указа президента США Дональда... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:53:00+03:00
2025-01-21T13:53:00+03:00
в мире
мексиканский залив
сша
флорида
дональд трамп
рон десантис
инаугурация трампа — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898288265_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_061d843c6ebfff8da733190dc0798458.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис первым назвал Мексиканский залив Американским в официальном документе - до указа президента США Дональда Трампа о переименовании. Немногим ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, которым распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки - согласно документу, министр внутренних дел США "в течение 30 дней" должен предпринять все "необходимые действия" для переименования. "Область низкого давления, перемещающаяся через Залив Америки и взаимодействующая с арктическим воздухом, повсеместно принесет разрушительную зимнюю погоду в северную Флориду, начиная со вторника 21 января 2025 года...", - следует из указа Десантиса об управлении чрезвычайными ситуациями. Издание New York Times в свою очередь обратило внимание, что губернатор использовал предложенное Трампом название залива до того, как президентом были приняты какие-либо меры для его официального переименования. Трамп еще до инаугурации сообщил о намерении переименовать Мексиканский залив в Американский, подчеркнув, что этот шаг станет частью новой политики его администрации.
https://ria.ru/20250109/meksika-1992872335.html
мексиканский залив
сша
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898288265_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_6ff1921ea14da5b68435278eed334c81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мексиканский залив, сша, флорида, дональд трамп, рон десантис, инаугурация трампа — 2025
В мире, Мексиканский залив, США, Флорида, Дональд Трамп, Рон Десантис, Инаугурация Трампа — 2025
Губернатор Флориды назвал Мексиканский залив Американским в документе

Десантис первым назвал Мексиканский залив Американским в документе

© AP Photo / Alex BrandonРон Десантис
Рон Десантис - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Рон Десантис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис первым назвал Мексиканский залив Американским в официальном документе - до указа президента США Дональда Трампа о переименовании.
Немногим ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, которым распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки - согласно документу, министр внутренних дел США "в течение 30 дней" должен предпринять все "необходимые действия" для переименования.
"Область низкого давления, перемещающаяся через Залив Америки и взаимодействующая с арктическим воздухом, повсеместно принесет разрушительную зимнюю погоду в северную Флориду, начиная со вторника 21 января 2025 года...", - следует из указа Десантиса об управлении чрезвычайными ситуациями.
Издание New York Times в свою очередь обратило внимание, что губернатор использовал предложенное Трампом название залива до того, как президентом были приняты какие-либо меры для его официального переименования.
Трамп еще до инаугурации сообщил о намерении переименовать Мексиканский залив в Американский, подчеркнув, что этот шаг станет частью новой политики его администрации.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум у исторической карты Северной Америки - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Президент Мексики предложила вернуть Америке историческое название
9 января, 04:15
 
В миреМексиканский заливСШАФлоридаДональд ТрампРон ДесантисИнаугурация Трампа — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала