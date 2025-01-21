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Фицо заявил о готовящемся в Словакии Майдане - РИА Новости, 21.01.2025
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17:26 21.01.2025 (обновлено: 18:07 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/fitso-1994852461.html
Фицо заявил о готовящемся в Словакии Майдане
Фицо заявил о готовящемся в Словакии Майдане - РИА Новости, 21.01.2025
Фицо заявил о готовящемся в Словакии Майдане
Оппозиция готовится устроить в Словакии Майдан, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Виктором... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T17:26:00+03:00
2025-01-21T18:07:00+03:00
в мире
словакия
роберт фицо
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Оппозиция готовится устроить в Словакии Майдан, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Виктором Орбаном."Не могу назвать имена, не могу назвать обстоятельства, но могу со всей серьезностью сказать, что словацкая оппозиция готовится к Майдану. Словацкая оппозиция готовится занимать правительственные здания, будет сопротивляться работе правительства, будет сотрудничать с заграничными силами" — так он прокомментировал заявление спецслужбы SIS об операции по дестабилизации страны.Сегодня SIS сообщила, что получила информацию об организации долгосрочной операции влияния по дестабилизации Словакии. Как отметила пресс-секретарь службы, конкретные данные нельзя опубликовать из-за их содержания и секретности.Кроме того, сегодня же парламент Словакии проводит голосование по вопросу о выдвижении вотума недоверия правительству Фицо.Конфликт оппозиции с Фицо обострился после того, как 22 декабря словацкий премьер посетил Москву и встретился с президентом Владимиром Путиным. Премьер объяснял, что поездка была вызвана необходимостью решить вопрос с поставками газа после остановки киевским режимом транзита через Украину. Оппозиционные партии раскритиковали главу правительства за этот визит.
https://ria.ru/20250119/fitso-1994477088.html
https://ria.ru/20250118/slovakiya-1994415215.html
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в мире, словакия, роберт фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо
Фицо заявил о готовящемся в Словакии Майдане

Премьер Словакии Фицо заявил, что оппозиция готовится к Майдану

© Getty Images / Anadolu/Robert NemetiАнтиправительственный митинг в Кошице
Антиправительственный митинг в Кошице - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Getty Images / Anadolu/Robert Nemeti
Антиправительственный митинг в Кошице. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Оппозиция готовится устроить в Словакии Майдан, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Виктором Орбаном.
"Не могу назвать имена, не могу назвать обстоятельства, но могу со всей серьезностью сказать, что словацкая оппозиция готовится к Майдану. Словацкая оппозиция готовится занимать правительственные здания, будет сопротивляться работе правительства, будет сотрудничать с заграничными силами" — так он прокомментировал заявление спецслужбы SIS об операции по дестабилизации страны.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Премьер Словакии заявил, что не намерен быть слугой Зеленского
19 января, 15:11
Сегодня SIS сообщила, что получила информацию об организации долгосрочной операции влияния по дестабилизации Словакии. Как отметила пресс-секретарь службы, конкретные данные нельзя опубликовать из-за их содержания и секретности.
Кроме того, сегодня же парламент Словакии проводит голосование по вопросу о выдвижении вотума недоверия правительству Фицо.
Конфликт оппозиции с Фицо обострился после того, как 22 декабря словацкий премьер посетил Москву и встретился с президентом Владимиром Путиным. Премьер объяснял, что поездка была вызвана необходимостью решить вопрос с поставками газа после остановки киевским режимом транзита через Украину. Оппозиционные партии раскритиковали главу правительства за этот визит.
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В миреСловакияРоберт Фицо
 
 
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