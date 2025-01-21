Фицо заявил о готовящемся в Словакии Майдане
Премьер Словакии Фицо заявил, что оппозиция готовится к Майдану
© Getty Images / Anadolu/Robert NemetiАнтиправительственный митинг в Кошице
© Getty Images / Anadolu/Robert Nemeti
Антиправительственный митинг в Кошице. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Оппозиция готовится устроить в Словакии Майдан, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Виктором Орбаном.
"Не могу назвать имена, не могу назвать обстоятельства, но могу со всей серьезностью сказать, что словацкая оппозиция готовится к Майдану. Словацкая оппозиция готовится занимать правительственные здания, будет сопротивляться работе правительства, будет сотрудничать с заграничными силами" — так он прокомментировал заявление спецслужбы SIS об операции по дестабилизации страны.
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Сегодня SIS сообщила, что получила информацию об организации долгосрочной операции влияния по дестабилизации Словакии. Как отметила пресс-секретарь службы, конкретные данные нельзя опубликовать из-за их содержания и секретности.
Кроме того, сегодня же парламент Словакии проводит голосование по вопросу о выдвижении вотума недоверия правительству Фицо.
Конфликт оппозиции с Фицо обострился после того, как 22 декабря словацкий премьер посетил Москву и встретился с президентом Владимиром Путиным. Премьер объяснял, что поездка была вызвана необходимостью решить вопрос с поставками газа после остановки киевским режимом транзита через Украину. Оппозиционные партии раскритиковали главу правительства за этот визит.