https://ria.ru/20250121/fitso-1994852461.html

Фицо заявил о готовящемся в Словакии Майдане

Фицо заявил о готовящемся в Словакии Майдане - РИА Новости, 21.01.2025

Фицо заявил о готовящемся в Словакии Майдане

Оппозиция готовится устроить в Словакии Майдан, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Виктором... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T17:26:00+03:00

2025-01-21T17:26:00+03:00

2025-01-21T18:07:00+03:00

в мире

словакия

роберт фицо

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Оппозиция готовится устроить в Словакии Майдан, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Виктором Орбаном."Не могу назвать имена, не могу назвать обстоятельства, но могу со всей серьезностью сказать, что словацкая оппозиция готовится к Майдану. Словацкая оппозиция готовится занимать правительственные здания, будет сопротивляться работе правительства, будет сотрудничать с заграничными силами" — так он прокомментировал заявление спецслужбы SIS об операции по дестабилизации страны.Сегодня SIS сообщила, что получила информацию об организации долгосрочной операции влияния по дестабилизации Словакии. Как отметила пресс-секретарь службы, конкретные данные нельзя опубликовать из-за их содержания и секретности.Кроме того, сегодня же парламент Словакии проводит голосование по вопросу о выдвижении вотума недоверия правительству Фицо.Конфликт оппозиции с Фицо обострился после того, как 22 декабря словацкий премьер посетил Москву и встретился с президентом Владимиром Путиным. Премьер объяснял, что поездка была вызвана необходимостью решить вопрос с поставками газа после остановки киевским режимом транзита через Украину. Оппозиционные партии раскритиковали главу правительства за этот визит.

https://ria.ru/20250119/fitso-1994477088.html

https://ria.ru/20250118/slovakiya-1994415215.html

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в мире, словакия, роберт фицо